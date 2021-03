Le S&P 500 glisse alors que les actions technologiques tirent le marché vers le bas

Le signe de Wall Street est représenté à la bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York City, New York, États-Unis

Le S&P 500 a clôturé à la baisse mercredi, incapable de stopper la vente de la veille, les investisseurs mettant de côté l’optimisme quant à la reprise économique du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Les remarques des deux principaux responsables économiques américains reflétaient ce qu’ils avaient dit au Congrès la veille, Powell affirmant mercredi que le cas le plus probable serait que 2021 soit «une année très, très forte».

Wall Street a basculé cette semaine alors qu’une rotation de plusieurs mois dans les actions énergétiques et financières économiquement sensibles, qui ont gagné sur des perspectives croissantes, a été perturbée par la baisse des rendements obligataires qui a poussé les actions technologiques battues à la hausse.

Le rendement à 10 ans est tombé à environ 1,6%, une baisse qui avait soutenu les actions technologiques très appréciées qui ont conduit le Nasdaq à doubler par rapport aux creux de l’an dernier. Mercredi, les actions axées sur la valeur ont dépassé la baisse des actions de croissance, qui incluent les actions technologiques.

Les investisseurs se sont concentrés sur le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence, se demandant s’il y avait de la place pour les taux d’intérêt à long terme, a déclaré David Kelly, stratège mondial en chef chez JPMorgan Asset Management.

«Nous sommes dans une petite accalmie ici. Nous savons que l’économie est sur le point de commencer à vraiment s’accélérer au deuxième trimestre », a déclaré Kelly. «Mais nous n’avons pas encore vu cette accélération, c’est donc ce que nous attendons.»

Les données montrant que l’activité des usines aux États-Unis a repris début mars dans un contexte de forte croissance des nouvelles commandes ont été ajoutées à un biais à la hausse pendant la majeure partie de la séance. Mais les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont continué d’exercer des pressions sur les coûts pour les fabricants, maintenant les craintes d’inflation au centre des préoccupations.

«Tout le monde est optimiste quant aux perspectives de reprise en ce moment», a déclaré David Yepez, analyste principal des actions et gestionnaire de portefeuille chez Exencial Wealth Advisors. «Pour que le marché soit au plus bas, nous devons avoir plus de peur, et je n’ai pas l’impression que le marché a peur pour le moment.»

Les valeurs financières et industrielles ont progressé, tandis que l’énergie a bondi alors que les prix du brut ont rebondi après une baisse de 6% lors de la dernière session. [O/R]

Officieusement, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 5 points, soit 0,02%, à 32418,15, le S&P 500 a perdu 21,37 points, soit 0,55%, à 3889,15 et le Nasdaq Composite a chuté de 265,81 points, ou 2,01%, à 12961,89.

Apple Inc, Tesla Inc et Facebook Inc ont mené les déclasseurs sur le S&P 500.

Intel Corp a reculé après des gains antérieurs alors que la société, dans ses efforts pour étendre sa capacité de fabrication de puces, a annoncé son intention de dépenser jusqu’à 20 milliards de dollars pour construire deux usines en Arizona et ouvrir ses usines à des clients extérieurs.

Les actions cotées aux États-Unis de Taiwan Semiconductor ont chuté, tandis que les fabricants d’équipements pour semi-conducteurs Lam Research Corp, Applied Materials Inc et ASML Holding ont augmenté. Applied Materials a été le plus gros coup de pouce du S&P 500.

Bitcoin a gagné après que le fondateur de Tesla, Elon Musk, a déclaré que les véhicules électriques de la société peuvent désormais être achetés en utilisant Bitcoin et que l’option sera disponible en dehors des États-Unis plus tard cette année.

GameStop Corp a chuté de plus de 30% après que le détaillant de jeux vidéo a déclaré qu’il pourrait profiter d’une hausse fulgurante du cours de son action pour financer son expansion dans le commerce électronique.