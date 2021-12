Le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow 30 se redressent alors que les investisseurs écartent les craintes d’Omicron

Tous les yeux seront rivés sur la Fed avant la réunion du FOMC de la semaine prochaine, alors que la banque centrale devrait largement accélérer le retrait.

La volatilité est ce qui définit les mouvements boursiers. Alors que les cours des actions ont fortement réagi à l’annonce de la nouvelle variante du coronavirus Omicron, la réaction récente montre comment les marchés écartent les craintes qui en découlent.

Après les récentes remarques de Jerome Powell concernant l’inflation et un signal de ralentissement précoce, qui ont choqué les marchés financiers, le marché a fortement rebondi hier. Les actions américaines ont clôturé en hausse alors que les investisseurs craignaient moins l’impact économique potentiel de la nouvelle variante du coronavirus Omicron et probablement l’impact probable de l’effet de réduction dans les mois à venir.

Le Dow Jones Industrial Average ou Dow 30 a augmenté de près de 492 points, ou 1,4%, et s’est établi à environ 35 719,43 à la clôture. Le Dow 30 est en hausse de près de 17% depuis le début de l’année.

Le S&P 500 a connu son plus gros rallye depuis mars pour effacer les pertes de la semaine dernière. Le S&P 500 a ajouté 95,08 points et a augmenté de 2,07 % pour s’établir à 4 686,75. Le S&P 500 est en hausse de près de 25 % depuis le début de l’année.

Le Nasdaq 100 en tête du rallye du marché a augmenté de 479,50 points, bondissant de 3,03 % à 16 325,66. Le Nasdaq 100 est en hausse de près de 27% depuis le début de l’année.

Russell 2000 représentant les actions à petite capitalisation sur le marché américain a augmenté de près de 2,28 % et est en hausse de près de 14 % depuis le début de l’année.

Selon Factset, Tech a dominé grâce à une nouvelle vigueur des actions d’Apple et à de bons gains dans les logiciels de croissance. La consommation discrétionnaire était également largement plus élevée. Les services de communication ont subi un certain ralentissement de la part des télécommunications et de Comcast Corporation (CMCSA). Les produits de consommation courante ont traîné, les épiciers étant parmi les points faibles.

Plutôt que de prédire ce qui attend les investisseurs en 2022, un meilleur moyen consiste à diversifier les actions parmi les indices Nasdaq 100, S&P 500 et Dow 30. La diversification entre les secteurs et les économies permet d’atténuer les risques et d’éviter toute mauvaise surprise pour le portefeuille.

