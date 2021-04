Le SPAC Split – Fabuleux ou à la mode?

Certaines personnes les aiment, d’autres les détestent (pour le moment en tout cas).

Source: NESPIX / Shutterstock.com

Les SPACS, ou sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ont été parmi les investissements les plus en vogue pendant une grande partie de l’année dernière. Et maintenant, le monde des SPAC me rappelle la situation politique de notre pays…

Split 50/50 et très opiniâtre.

Quelle que soit votre opinion, il est indéniable que certains investisseurs ont fait beaucoup d’argent dans les SPAC. Ainsi, sur le podcast MoneyLine d’aujourd’hui, je continue ma plongée dans les SPAC qui ont annoncé des accords définitifs pour fusionner avec des entreprises privées et les rendre publiques. La plupart ont exactement le même schéma – un grand rallye suivi d’une vente d’au moins 40%.

La moitié du monde de l’investissement aime les SPAC et pense qu’ils ne peuvent rien faire de mal. L’autre moitié pense que leur popularité l’année dernière et au début de cette année est simplement une mode à court terme.

Je pense que c’est fou de voir les SPAC comme une mode. Dans l’émission d’aujourd’hui, j’explique pourquoi et explique comment investir dans les SPAC nécessite une attitude différente de celle lors de l’achat d’actions.

De nombreux SPAC qui négocient aujourd’hui fusionnent avec des sociétés qui ne seraient généralement pas rendues publiques si tôt dans leur cycle de vie. C’est l’occasion d’investir encore plus tôt, c’est ainsi que vous gagnez beaucoup d’argent. Ce sont des investissements de type capital-risque qui n’étaient pas disponibles avant le boom de la SPAC.

Et avant de penser que vous avez mon opinion, laissez-moi vous dire que c’est à la fois bon et mauvais. Je vois les SPAC comme ma politique – en plein milieu et en désaccord avec les deux côtés. Je suis du côté de gagner de l’argent.

Sachant qu’il y a du bon et du mauvais, je me concentre dans MoneyLine d’aujourd’hui sur une douzaine de SPAC, dont plusieurs qui ressemblent à de grandes opportunités sur les récents reculs. Je vous ferai également savoir comment investir dans les SPAC – tout comme les riches capital-risqueurs.

Nous parlons également de domaines assez sympas, notamment eVTOL (voitures volantes), stations de recharge pour véhicules électriques, impression 3D et plus encore.

N’oubliez pas de consulter le nouveau MoneyLine. Vous ne voulez pas manquer la liste des grands gagnants potentiels.

