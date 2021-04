Le SpaceX Crew Dragon a eu un quasi-accident avec des débris spatiaux – .

La jonque spatiale est un problème sérieux. J’ai longuement écrit sur ce sujet, et ça ne fait qu’empirer avec le temps. Chaque satellite qui meurt en orbite, un composant de fusée largué et une clé lâchée lors d’une sortie dans l’espace s’ajoutent au nuage de déchets en orbite autour de la Terre. Ces débris constituent une menace sérieuse pour toutes sortes d’engins spatiaux, y compris les satellites, les stations spatiales et, oui, même les capsules transportant des astronautes dans l’espace.

Dans ce qui est certainement l’appel rapproché le plus sérieux de mémoire récente, le récent lancement de quatre astronautes à destination de la Station spatiale internationale a été gâché par un quasi-accident entre la capsule Crew Dragon de SpaceX et un dangereux morceau de débris spatiaux. Les astronautes sont actuellement sains et saufs à bord de la station spatiale, mais des heures après le lancement de la capsule, il a été demandé à l’équipage d’équiper leurs combinaisons de pression et de se fixer sur leur siège en cas d’urgence.

Une fois qu’une capsule d’équipage est lancée de la Terre vers l’ISS, elle passe plusieurs heures en transit. Il voyage à travers l’espace pour rejoindre la station spatiale et commencer à s’amarrer, mais alors qu’il se dirige vers le laboratoire en orbite, les yeux vigilants de retour sur Terre gardent un œil sur tout ce qui pourrait causer un problème. Les débris spatiaux font partie de ces choses, et bien que la NASA et d’autres agences spatiales cartographient régulièrement les débris les plus menaçants, certains ne peuvent tout simplement pas être suivis en raison de leur taille et un impact pourrait menacer la vie de l’équipage.

Environ huit heures après le début du vol, le contrôle de mission a alerté l’équipage de la possibilité d’une collision avec des débris spatiaux. «Pour la prise de conscience, nous avons identifié une conjonction possible de dernière minute avec une distance ratée assez proche de Dragon, en tant que tel, nous avons besoin que vous procédiez immédiatement à l’enfilage et à la sécurisation des sièges», a déclaré Sarah Gilles de SpaceX à l’équipage. «Nous ferons preuve de prudence pour vous mettre dans une meilleure configuration.»

Mettre l’équipage dans ses combinaisons pressurisées garantirait les meilleures chances de survie si un impact sur le Crew Dragon provoquait une dépressurisation. L’équipe de vol de retour sur Terre s’est arrêtée avant d’entamer des manœuvres d’évitement pour éviter une collision après qu’une observation plus approfondie a révélé que l’objet manquerait probablement la capsule à une distance légèrement plus confortable qu’on ne le pensait initialement. Néanmoins, c’est un rappel opportun de la gravité de notre problème de déchets spatiaux.

Repérer les plus gros morceaux de débris spatiaux depuis le sol est généralement assez simple. Malheureusement, les satellites disparus et d’autres débris se heurtent souvent en orbite, créant de plus petits morceaux de débris spatiaux se déplaçant à des vitesses élevées qui ne peuvent pas être suivis depuis le sol. Même un petit morceau de débris pourrait percer les parois d’un vaisseau spatial et provoquer une dépressurisation ou même provoquer une défaillance grave d’un ou plusieurs composants.

Cela ne s’est pas produit cette fois-ci, mais ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que cela ne se produise.

