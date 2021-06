Le spam du calendrier iCloud continue d’avoir un impact sur les utilisateurs, malgré les multiples correctifs d’Apple

in

Le spam du calendrier iCloud est un problème pour de nombreux utilisateurs depuis 2016 et avant, et Apple a apporté une poignée de modifications et d’améliorations pour remédier à la situation. Malgré tous les efforts d’Apple, cependant, le problème continue d’affecter les utilisateurs d’iCloud et fait à nouveau l’objet d’une large attention.

Au fil des ans, les calendriers de spam ont été livrés aux utilisateurs de plusieurs manières. Par exemple, en 2016, nous avons mis en évidence la façon dont les utilisateurs d’iCloud recevaient des invitations de calendrier de spam et de partage de photos. Comme nous l’écrivions alors :

Essentiellement, ce qui se passe dans ces cas, c’est qu’un utilisateur iCloud recevra une demande pour un événement de calendrier ou pour afficher/partager un album ou une image de partage de photos iCloud. Le problème avec ce type de spam est que, même si l’utilisateur clique sur « Refuser », il informe le spammeur que le compte est actif et l’encourage ainsi à continuer à envoyer le spam. Ainsi, si vous recevez une invitation de calendrier qui est un spam et que vous choisissez simplement l’option « Refuser », le problème ne disparaîtra pas. En fait, il est susceptible d’augmenter car le spammeur sait que le compte est actif.

Le spam de calendrier est également couramment distribué via des fenêtres contextuelles sur des sites Web louches. Un nouveau fil de discussion sur Reddit cette semaine a recueilli près de 5 000 votes positifs et appelle Apple à déployer des protections supplémentaires contre ces pop-ups. Ce fil est ce qui a remis le problème du spam de calendrier sous les projecteurs une fois de plus.

Dans de nombreux cas, il s’agit d’une simple fenêtre contextuelle qui apparaîtra comme une boîte de dialogue Safari lorsque vous visiterez certains sites Web. La fenêtre contextuelle vous demande simplement si vous souhaitez ajouter un abonnement à un calendrier malveillant, et apparemment, de nombreuses personnes appuient simplement sur « OK » pour passer à l’écran suivant et continuer à charger la page Web.

La solution d’Apple

Le problème du spam de calendrier sur iPhone est devenu si répandu qu’Apple a même publié une vidéo sur YouTube sur la façon de supprimer le spam de calendrier. Apple dit que vous devriez :

Ouvrez l’application Calendrier Appuyez sur un événement de spam Recherchez le bouton « Se désinscrire de ce calendrier » en bas

Cela supprimera automatiquement tous les autres événements de spam de ce calendrier spécifique de votre iPhone. Cependant, vous devrez répéter le processus si vous avez réussi à vous abonner à plusieurs calendriers de spam. Ce processus est nettement plus simple qu’auparavant, ce qui indique qu’Apple est conscient du problème et s’efforce d’apporter des modifications.

Apple a également déployé un nouveau bouton « Signaler le courrier indésirable » dans les calendriers iCloud, qui aide les utilisateurs à supprimer les fichiers indésirables de leurs calendriers. Cependant, les efforts d’Apple se sont principalement concentrés sur le spam d’invitation de calendrier iCloud, plutôt que sur les événements de calendrier de spam et de courrier indésirable ajoutés en raison des fenêtres contextuelles Safari.

La meilleure chose que vous puissiez faire, cependant, est de toujours vous assurer de toujours lire attentivement les notifications contextuelles dans Safari et de ne pas cliquer au hasard pour charger les pages Web le plus rapidement possible.

Avez-vous déjà été confronté à des événements de spam apparaissant dans votre application Calendrier ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

