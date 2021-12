Le Spar Girona attaque Sopron et prend la tête de l’Euroligue

09/12/2021 à 20:36 CET

Le Spar Gérone a célébré ce jeudi une victoire d’un énorme prestige à Sopron (53-68), en Hongrie, se hisser en tête du groupe B de l’Euroligue, avec cinq victoires en huit matchs, après une excellente seconde mi-temps (23-45).

Sopron, quatrième des deux dernières Euroligue et vice-champion de la saison 2017-18, il s’est présenté au parti comme le leader du groupe, sans avoir perdu chez lui, mais Gérone a célébré une victoire retentissante et historique, le troisième d’affilée en Euroligue et le sixième lors des sept derniers matchs.

Le match a commencé par un monologue de l’équipe d’Alfred Julbe, qui s’est soldé par un avantage de neuf points (3-12, dont huit de Reisingerova), face à Sopron qui a à peine pu inscrire un triplé dans les cinq premières minutes.

Réveillez le Sopron

La peinture hongroise s’est réveillé au fil des minutes et le duel a atteint la fin du premier quart-temps avec une égalité à 14 points, à la grande frustration de l’équipe catalane.

Gérone, en effet, enchaîne plus de dix minutes sans marquer, entre la seconde mi-temps de la première période et le premier du second. L’équipe locale en a profité pour faire tourner le tableau d’affichage avec une séquence de 13-0 (20-14).

L’équipe de Julbe a réagi timidement pour se rapprocher de seulement deux points (22-20), mais Sopron a une nouvelle fois imposé sa qualité pour prendre une avance de dix points (30-20) et bouleverser Gérone, incapable d’imposer son basket rapide.

En effet, l’Américain Kennedy Burke, grande référence pour Gérone et meilleur buteur de l’Euroligue, n’a pu marquer que dans les dernières secondes de la première mi-temps (30-23).

Le Sopron s’avance

Le 5-0 qui a ouvert le troisième quart semblait ouvrir la voie à la victoire de Sopron (35-23), mais Gérone a récupéré le pouls avec un 0-9 pour se placer à trois points (35-32), dans un jeu électrique et des alternatives constantes.

Déjà dans les dernières mesures du troisième quart, avec une domination des visiteurs peu attrayante (13-26), Gérone est revenue en tête au tableau d’affichage avec quatre points de Burke et deux de Laia Flores et Gardner, pour se présenter dans les dix dernières minutes avec six points d’avance (43-49).

L’exposition itinérante a culminé dans la dernière période, au cours de laquelle Gérone a pris l’avantage de 17 points avec un triplé de Reisingerova (51-68), meilleur buteur (17).

Fiche technique:

53 – Sopron Basket (14 + 16 + 13 + 10) : January (11), Fegyverneky, Jovanovic (7), Brooks (2) et Hatar (8) -cinq de départ- ; Williams (15), Gaye (2) et Aliz Varga (8).

68 – Spar Girona (14 + 9 + 26 + 19) : Palau (4), Drammeh (16), Gardner (11), Burke (12) et Reisingerova (17) -cinq de départ- ; Flores (6), Labuckiene (2) et Iho López.

Arbitres : Stan (Roumanie), Vavrova (République tchèque) et Marchis (Roumanie).

Incidents : Match de la huitième journée de l’Euroligue Féminine disputé au Novomatic Aréna Sopron, à Sopron, Hongrie. .