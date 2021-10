Le Sparta Prague a battu les Rangers 1-0 à domicile

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Prague a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Rangers ce jeudi dans le Arène Generali. Les Sparte Prague Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Broendby SI. Pour sa part, Rangers perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Olympique Lyonnais. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Prague est deuxième, tandis que le Rangers il est quatrième après la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente façon pour lui Sparte Prague, qui en a profité pour inaugurer le tableau de bord grâce au succès de David Hancko à 29 minutes. Avec ce marqueur, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un résultat de 1-0.

Le technicien de la Prague, Pavel Vrba, a donné accès au champ à Vaclav Drchal, David Moberg Karlsson et Quai de Borek remplacement Martin Yankov Minchev, Lukas haraslin et Adam Hlozek, tandis que de la part du Rangers, Steven Gerrard remplacé Ianis Hagi, Alfredo Morales et John Lundstram pour Juninho Bacuna, Toit de Kemar et Joe Aribo.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Tomas Wiesner et Lukas haraslin, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Glen kamara et Mode sakala et avec du rouge à Glen kamara (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Prague monte à quatre points et reste dans le carré d’entrée pour la phase suivante de la compétition et le Rangers il continue avec zéro point, en position de ne pas continuer dans le championnat.

Lors du prochain match de la compétition, le Sparte Prague affrontera le Olympique Lyonnais et le Rangers jouera contre lui Broendby SI, les deux matches se joueront dans son fief.

Fiche techniqueSparte Prague :Florin Nita, Tomas Wiesner, Ondrej Celustka, Filip Panak, David Hancko, Michal Sacek, David Pavelka, Jakub Pesek, Lukas Haraslin (David Moberg Karlsson, min.75), Adam Hlozek (Borek Dockal, min.90) et Martin Yankov Minchev (Vaclav Drchal, min.69)Rangers :Allan Mcgregor, James Tavernier, Calvin Ughelumba, Leon Balogun, Borna Barisic, Juninho Bacuna (Ianis Hagi, min.38), Steven Davis, Glen Kamara, Kemar Roofe (Alfredo Morales, min.66), Fashion Sakala et Joe Aribo (John Lundstram, min.77)Stade:Arène GeneraliButs:David Hancko (1-0, min. 29)