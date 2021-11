Le spécial CBS d’Adele a eu plus de téléspectateurs que les Grammy Awards 2021

L’émission spéciale « One Night Only » d’Adele sur CBS était plus populaire que les Grammy Awards 2021 parmi les téléspectateurs.

L’émission spéciale d’Adele a dépassé les 10,33 millions de téléspectateurs, ce qui en fait l’émission la plus regardée depuis les Oscars. Seulement 8,8 millions de personnes ont regardé les Grammys cette année, ce qui signifie qu’Adele a largement battu la cérémonie de remise des prix pour l’ensemble de l’industrie musicale.

Le concert spécial a été enregistré à l’observatoire Griffith de Los Angeles. Adele a chanté « Easy On Me », son dernier single de son album, 30. Mais elle a également chanté plusieurs de ses classiques, notamment « Someone Like You », « Rolling in the Deep » et « Hello ». La performance a été associée à son interview avec Oprah, où la chanteuse parle de sa vie, de ses relations et des influences de sa musique.

Son single « Easy on Me » est sorti sur les plateformes de streaming le 15 octobre – battant la chanson la plus diffusée de Spotify et le premier jour joue des records. Il a également pris le morceau le plus diffusé de Spotify en une semaine, avec 84,95 millions de flux au cours des sept premiers jours de disponibilité. Le single était la première nouvelle chanson d’Adele en six ans et est la piste principale de son prochain album, 30.

Pendant ce temps, les 63e Grammys ont subi une baisse de 53 % d’une année sur l’autre du nombre total de téléspectateurs cette année. Seuls 8,8 millions de fans se sont connectés pour voir Cardi B, Taylor Swift, Billie Eilish, Post Malone et d’autres se produire. Ce nombre est le plus bas de toutes les émissions télévisées des Grammys à ce jour.

Un flux en direct de BTS regardant la première des Grammy a presque surpassé le flux officiel des Grammy lui-même. Cela montre simplement que le public américain a largement ignoré le nombrilisme d’auto-congratulation que la plupart des remises de prix sont devenus.

10 millions d’Américains ont écouté Adele chanter et parler de sa vie. Ces chiffres sont encore plus impressionnants lorsque vous réalisez qu’Adele était en compétition contre un match de football du dimanche soir entre les Chiefs de Kansas City et les Raiders de Las Vegas. Cette émission télévisée a attiré 12,60 millions de téléspectateurs, donc le football a toujours devancé le retour de l’un des plus grands talents de la musique.