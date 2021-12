Le spécial Netflix de Nicole Byer fait rire les téléspectateurs de leur chaise

La comédienne et actrice Nicole Byer est en train de vivre un moment. En plus de jouer et d’être invitée dans une tonne de projets de grande envergure, allant de Girl Code à 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine et la série de téléréalité Netflix Nailed It !, elle co-vedette également dans la nouvelle sitcom NBC Grand Une équipe qui débutera dans quelques jours (14 décembre). En plus de tout cela, elle héberge également plusieurs podcasts. Et elle vient également de sortir son premier spécial de comédie stand-up sur Netflix, intitulé Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo).

Rencontrez Nicole Byer

Le nouveau spécial de .@nicolebyer : BBW (Big Beautiful Weirdo) est MAINTENANT EN STREAMING ! pic.twitter.com/nsY9SLkg0t – Netflix est une blague (@NetflixIsAJoke) 7 décembre 2021

Voici le résumé de Netflix de sa comédie spéciale, qui est actuellement en streaming. « Karens est devenue folle. Funérailles de chats. J’essaie de me connecter pendant le confinement. Nicole Byer devient délicieusement déprimée dans sa première comédie spéciale Netflix.

À mon avis, Byer semble définitivement être l’une des femmes les plus travailleuses de la comédie stand-up. C’est un auteur publié. Elle a d’autres rendez-vous en préparation, notamment à Phoenix et à San Jose, en Californie. Byer héberge également des podcasts, comme Why Won’t You Date Me? qui compte actuellement plus de 200 épisodes à découvrir.

La ville de New York a occupé une place importante dans la vie de Byer, à la fois personnellement et professionnellement. « C’est la ville où j’ai commencé à faire de la comédie », a déclaré Byer à un moment donné lors de sa nouvelle émission spéciale. « C’est la ville où j’ai laissé tomber une pizza, fromage vers le bas, puis l’ai mangée ! »

Netflix est une blague

Plus de comédiens, de spectacles et de lieux légendaires que nous ne pourrions jamais en mettre sur une affiche. Netflix Is A Joke : Le Festival s’empare de LA à partir du 28 avril. Billets disponibles vendredi sur https://t.co/5glTYiQRQa pic.twitter.com/iXzakJUGEZ – Netflix est une blague (@NetflixIsAJoke) 6 décembre 2021

En parlant de Byer, elle est également l’une des plus de 130 artistes participant au prochain événement comique « Netflix est une blague : le festival ». Netflix, en association avec Live Nation, produit le festival de la comédie de 11 jours qui débutera à Los Angeles le 28 avril. Les autres actes à venir incluent Ali Wong, Amy Poehler, Amy Schumer, Aziz Ansari, Chris Rock, Conan O’ Brien, Dave Letterman, Jerry Seinfeld, Kevin Hart, Seth Rogan et plus encore.

Dave Chappelle, dont le récent spécial Netflix The Closer a suscité une controverse considérable pour le streamer, fait également partie des comédiens qui devraient apparaître. Les billets seront mis en vente au grand public le vendredi 10 décembre.

Il convient également de noter que le festival de comédie se déroulera dans des salles de Los Angeles, notamment le Dodger Stadium, le Hollywood Bowl et le Greek Theatre. Les autres emplacements incluent The Comedy Store et Crypto.com Arena (anciennement connu sous le nom de Staples Center).

Des événements comme celui-ci, ainsi que la prévalence de tant d’émissions spéciales comme Nicole Byer: BBW, sont la preuve – comme si quelqu’un avait besoin de le rappeler à ce stade – de l’importance que Netflix accorde au contenu des comédiens. « C’est absolument passionnant pour Netflix d’accueillir un festival de comédie de cette ampleur à Los Angeles », a déclaré Robbie Praw, directeur des formats stand-up et comédie chez Netflix, à propos du festival à venir.

« Découvrez de nouvelles voix »

« Nous avons été tellement déçus de reporter l’événement au printemps dernier et notre liste de comédiens a hâte de faire rire le public de Los Angeles et du monde entier sur Netflix », a poursuivi Praw. « Le festival Netflix Is A Joke va donner aux fans de comédie l’opportunité de voir les plus grands et de découvrir de nouvelles voix dans l’une des plus grandes villes du monde. »

Les enregistrements de certains spectacles du festival feront leurs débuts dans leur intégralité à une date ultérieure sur Netflix. Les faits saillants seront également disponibles sur la chaîne Netflix Is A Joke SiriusXM, ainsi que sur les plateformes sociales du streamer.