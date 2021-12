Le spécialiste des ports de commutation Saber Interactive dévoilera plusieurs nouveaux titres aux Game Awards et à la « Saber Showcase »

Nous sommes si près de la cérémonie des Game Awards de cette année et il y a tellement de développeurs et d’éditeurs qui taquinent leurs propres annonces.

S’ajoute à cette liste déjà longue le spécialiste des ports Nintendo Switch Saber Interactive – connu pour son travail sur des jeux comme Le sorceleur 3 et plus récemment Seconde Guerre mondiale sur la plateforme hybride. Selon un communiqué officiel, il annonce « cinq titres à venir » plus tard cette semaine, qui seront révélés lors des Game Awards et du « Twitch Winter Gathering ».

Alors, à quoi peut-on s’attendre ? Il y aura une toute nouvelle annonce de jeu et une bande-annonce de Saber Interactive et Focus Entertainment, et trois autres jeux Sabre recevront des bandes-annonces en « première mondiale » lors de la « Saber Showcase » de la société présentée dans le flux Winter Gathering de Twitch le 10 décembre.

Enfin, il y aura également une « conversation exclusive » entre la star emblématique d’Evil Dead Bruce Campbell et l’animateur des Game Awards Geoff Keighley pour promouvoir la sortie à venir, Evil Dead : le jeu. En août, le jeu d’Evil Dead a été retardé jusqu’à l’année prochaine.

