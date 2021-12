Le spectacle à guichets fermés de Joe Rogan annulé en raison d’un mandat sur le vaccin COVID

Joe Rogan s’en tient à ses armes, annulant une émission à venir au Canada … et c’est partout dans les mandats de vaccins du pays.

Joe devait se produire à Vancouver le 20 avril — oui, le 20 avril — mais la Colombie-Britannique exige une preuve de vaccination dans diverses situations et lieux. Le spectacle, qui est complet, était censé se dérouler à la Rogers Arena, et c’est l’un des lieux nécessitant une preuve de vaccination.

Joe a déclaré sur son podcast: « Je devrais probablement dire ceci parce que je ne l’ai pas encore fait. Mon émission 4/20 qui est épuisée à Vancouver, je ne pense pas que cela se produise. » Il a poursuivi… « Je ne pense même pas pouvoir entrer dans le pays. Je ne suis pas vacciné. Je ne vais pas me faire vacciner. J’ai des anticorps. Cela n’a aucun sens. »

Joe prévoit de reprogrammer l’émission, bien qu’on ne sache pas quand. Il est peu probable que le spectacle continue tant que les mandats seront en place.

Comme vous le savez, Joe a fait la promotion de traitements non approuvés par le CDC ou la FDA, en particulier l’ivermectine et les Z-Paks. La CDA et la FDA ne recommandent aucun des deux médicaments pour le traitement du COVID. Joe lui-même contracté COVID en septembre et affirme que les divers médicaments qu’il a pris l’ont guéri.