Le spectacle Curry est de retour en ville

À San Francisco, il y a eu des regards étranges la semaine dernière. Les gens ont été quelque peu déconcertés par un événement inhabituel. Stephen Curry manquait plus qu’il n’avait raison. Il a disputé quatre matchs de suite sans dépasser les 20 points, avec une série de 18/50 en triples. Bizarre, bizarre. Cependant, personne ne doutait que cette séquence avait une date d’expiration. Comme prévu, le spectacle Curry est de retour. Et avec tous ses extras : coups de canon, feux d’artifice, tours de magie… Le pack complet de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

La victime était certains Hawks qui ont perdu l’essence qui les a menés aux dernières finales à l’Est. Ils ont quatre défaites d’affilée et en ce moment, cet esprit d’équipe amusant, incisif et pressant qui ne peut être laissé à un demi-pouce d’avance a disparu. Trae Young a déclaré il y a quelques jours que pour une équipe qui a goûté aux miels du succès en séries éliminatoires, la saison régulière sait peu de choses. Espérons qu’ils changent de puce bientôt, pour leur bien, car l’Est n’est plus ce qu’il était et n’est pas pour faire la sieste.

Trae, que beaucoup ont comparé à Curry (même s’il a déjà été vu qu’ils ne sont pas les mêmes, ni meilleurs ni pires) a fait un bon match : 28 points, 9 passes décisives, plus de 50 % aux tirs. ET les Hawks étaient en avance jusqu’à 7h30 jusqu’à la fin du troisième quart (75-77). Mais à partir de là, cela avait en fait commencé avant, l’ouragan Curry en action. 18 tellement dans cette seule période pour le meneur un de ces jours où s’asseoir pour profiter est la meilleure chose que vous puissiez faire, car le défendre est inutile. Des paniers de tous les signes possibles sortirent de ses mains dans une transe dans laquelle terminé avec 50 points. La dixième fois de sa carrière qui a atteint un chiffre si important.

En outre Il a ajouté 10 passes décisives, faisant de lui le troisième joueur de l’histoire de la franchise avec ce double-double, avec Wilt Chamberlain et Rick Barry, et surpasse le premier en tant que plus ancien de l’histoire de la NBA avec des chiffres similaires. De plus, et comme il est logique au vu des 50 points, il a clôturé sa séquence de pourcentages de défaites en beauté : 14/28 en field goal, 9/19 en triples et 13/13 en lancers francs. A 33-34 ans, Curry est dans un moment brillant de sa carrière et ses Warriors, qui cette année ne sont pas que lui (Draymond, Poole…) sont déjà 9-1 en tête du championnat. Cela fait plus de deux ans depuis la dernière finale qu’ils ont disputée, plus de trois depuis le dernier ring et plus de six depuis le premier. Et il reste sept mois pour rencontrer le prochain champion NBA. Mais ces Warriors et ce Curry achètent beaucoup de billets dès le premier mois de compétition.