Le spectacle d’animation Heroes of the Sky obtient une date de sortie chez Peacock ⋆ .

Le paon ajoute Dragons Rescue Riders : Héros du ciel, une Comment entraîner son dragon spin-off, à leur programmation pour enfants le 24 novembre. Ce tout nouvel original sera ajouté aux sélections déjà vastes de médias pour enfants de Peacock, comme Archibald’s Next Big Thing is Here!, Curious George: Cape Ahoy, Trollstopia, Where’s Waldo?, Cleopatra in L’espace, les puissants et plus encore.

Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky ajoute un autre chapitre à l’histoire des jumeaux vikings Dak et Leyla, qui ont été sauvés par des dragons et élevés par eux. Ils ont même appris à parler la langue du dragon. Tous deux ont entrepris de protéger d’autres dragons, ainsi que leurs amis dragons Winger, Summer, Cutter et Burple, dans leurs nombreuses aventures autour de leur maison Huttsgalor.

Ce conte rempli de dragons mettra en vedette les talents vocaux de Nicolas Cantu (The Walking Dead : Monde au-delà) ; Brun Brennley (Cavaliers de sauvetage des dragons) ; Carlos Alazraqui (Réno 911 !); Moira bizarrerie (Dragons : cavaliers sauveteurs) ; Roshon Fegan (franchise Camp Rock); Brad Grusnick (Dragons : cavaliers sauveteurs) ; Sam Lavagnino (Puppy Dog Pals); John C. MicGinley (Gommages); Tara Forte (Teen Titans Go!); Zach Callison (Les Goldberg) ; Skaï Jackson (superposés) ; Noé Bentley (Elliott de la Terre); André Robinson (La maison bruyante); et Marsai Martin (Noirâtre).

Image via le paon

CONNEXES: La bande-annonce ‘Adventure Beast’ révèle la série animée de Netflix qui mélange Bear Grylls avec Nigel Thornberry

Jacques Thomas (Regular Show, Dragons: Race to the Edge) servira de producteur exécutif et Brian Roberts (VeggieTales) servira de co-producteur exécutif. Dragons Rescue Riders : Heroes of the Sky sera produit par DreamWorks Animation, qui a également produit la série principale How to Train Your Dragon.

La franchise originale de films Comment dresser votre dragon a fait ses débuts en 2010. L’histoire suit Harold, un adolescent nordique inadapté de l’île de Beurk où les combats de dragons sont une pratique courante dans sa culture. Harold se retrouve dans une école de combat de dragons où il entreprend de faire ses preuves, mais sa vie est bientôt changée lorsqu’il se lie d’amitié avec un dragon blessé, qu’il nomme Krokmou. Le film a été un énorme succès et a reçu trois suites peu de temps après.

Il sera intéressant de voir quelles merveilleuses aventures Peacock réserve à la série bien-aimée des dragons vikings.

GARDER LA LECTURE: Les 9 meilleurs dessins animés effrayants pour tous ceux qui ne peuvent pas attendre Halloween

L’adaptation de la série limitée “All the Light We Cannot See” arrive sur Netflix par le réalisateur Shawn Levy

La série sera écrite par le scénariste de « Eastern Promises » et « Peaky Blinders » Steven Knight.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Dentelle Longue

(63 articles publiés)



Lacy est diplômée en psychologie et mesure sa vie avec des cuillères à café et le temps passé à jouer à des jeux vidéo.

Suite

De Lacy Long