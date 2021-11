Le spectacle d’anniversaire de Skyrim présente la musique de Starfield

Le London Symphony Orchestra et London Voices ont récemment présenté la bande originale de The Elder Scrolls 5: Skyrim pour célébrer son dixième anniversaire. Dans le cadre de ce concert, l’orchestre a également joué une suite de musique du prochain jeu spatial Bethesda Starfield, faisant du concert l’un des aperçus les plus complets de ce à quoi ressemblera le jeu final.

Starfield Suite, qui comprend près de dix minutes de nouvelle musique, s’inspire de grands opéras spatiaux comme Star Wars tout en ayant un son qui lui est propre, faisant tourbillonner des moments doux avec ses grands crescendos grandiloquents. Bien sûr, puisque Starfield est un jeu en monde ouvert, les moments calmes vont être importants. Vous ne voulez pas que la bande-son soit dure tout le temps.

Nous avons déjà entendu où le jeu va conceptuellement. Bethesda a récemment publié une vidéo sur le cadre du jeu, les systèmes installés, ainsi que trois de ses factions. La vidéo montrait également quelques illustrations conceptuelles de ce à quoi ressemblera le jeu, mais rien d’aussi complet que la musique prévisualisée dans la performance orchestrale.

Starfield est une exclusivité Xbox et PC, et Todd Howard de Bethesda considère cela comme une bonne chose, car cela permettra à l’équipe de développement d’être plus concentrée. Il a déjà été présenté comme un « simulateur Han Solo » qui est « comme Skyrim dans l’espace ». Jusqu’à sa sortie, cependant, nous avons toujours la bande-annonce officielle pour nous donner un avant-goût de ce à quoi ressemble le jeu.

Starfield sort le 11 novembre 2022 pour Xbox et PC.