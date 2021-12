Le spectacle de Broadway « Jagged Little Pill » a pris fin en raison de problèmes avec Omicron

Crédit photo : Ellery Sterling

Les inquiétudes d’Omicron frappent durement Broadway. La comédie musicale Jagged Little Pill de Broadway a pris fin plus tôt que prévu.

La production a annulé les représentations jusqu’au 21 décembre en raison de COVID-19. Les producteurs ont annoncé que la production se terminerait indéfiniment quelques jours plus tard.

«Nous sommes consternés par ce qui semble être une autre crise de santé publique importante, et – en raison de la détection de plusieurs cas positifs de COVID-19 au sein de l’entreprise – devons donner la priorité à la santé et à la sécurité des acteurs, de l’équipe et de toute l’équipe travaillant sur Jagged Little Pill », lit-on dans la déclaration des producteurs (Vivek J. Tiwary, Arvind Ethan David, Eva Price).

« Face à l’extrême incertitude qui nous attend cet hiver, et contraints de choisir entre la poursuite des performances et la protection de notre entreprise, nous avons pris la difficile décision de fermer nos portes.

« Nous savons que l’histoire de Jagged Little Pill continuera d’être racontée – et au cours de la nouvelle année, nous annoncerons des plans pour les productions ultérieures, en nous appuyant sur le lancement triomphal de la série en Australie au début du mois. »

« Nous espérons et avons également l’intention de trouver un moyen de ramener cette comédie musicale vibrante et vitalisante sur la scène de Broadway, une fois la crise actuelle passée », conclut la déclaration des producteurs de Jagged Little Pill.

La comédie musicale Jagged Little Pill Broadway présente la musique de l’album du même nom d’Alanis Morisette en 1995. L’œuvre a débuté à Broadway en 2019 et a été mise à l’écart lors de la fermeture de Broadway en 2020. La production a été nominée pour 15 Tony Awards (2020) et a remporté le prix du meilleur livre d’une comédie musicale pour Diablo Cody et de la meilleure performance d’une actrice dans un rôle vedette dans une comédie musicale pour Lauren Patten.

En dehors de Broadway, d’autres productions ferment à travers le pays. La tournée annuelle Jingle Ball d’iHeartRadio a annulé son émission à Miami en raison d’épidémies de COVID-19.

« En raison de la transmission accrue de la nouvelle variante COVID-19 et pour minimiser davantage les risques potentiels, par mesure de précaution et pour la sécurité de notre personnel, de nos talents et de nos invités, nous avons pris la décision d’annuler le iHeartRadio Y100 Jingle Ball de ce soir, », lit-on dans la déclaration d’iHeartRadio.

Le spectacle devait avoir lieu dans la FLA Live Arena et aurait présenté Doja Cat, Megan Thee Stallion, Blacked Eyed Peas, AJR, Saweetie, Tate McRae, Monsta X, Bazzi, Anitta et Dixie D’Amelio. Doja Cat, Megan Thee Stallion et les Jonas Brothers se sont retirés de la tournée la semaine dernière en raison d’infections.