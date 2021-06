Le spectacle de cirque de la Fed arrive en ville avec une inflation transitoire, de l’or et de l’argent, et plus encore ! 10z viral

de Silver Doctors :

S’ils s’en tiennent au récit de l’inflation transitoire, alors pourquoi les matières premières, l’or et l’argent…

(par Half Dollar) Malheureusement, la dernière réunion de deux jours du FOMC de la Fed se termine ce mercredi après-midi à 14h00. EST, suivi du spectacle de cirque d’une “conférence” de « presse » à 14h30.

Je dis malheureusement parce que c’est une de ces semaines où une personne intolérante à la Fed comme moi tombe généralement malade et vomit un peu au son de tout ce que Fed mélange avec des propagandistes MSM et Wannabe MSM.

C’est dégoutant.

N’est-ce pas ?

Quoi qu’il en soit, bienvenue dans notre nouvelle réalité, où l’inflation transitoire est vraiment nulle si vous construisez des choses et payez pour les matériaux de construction :

Nous devrions probablement envisager d’ajouter la « stabilité des prix » ou quelque chose comme mandat de la Fed.

Bien sûr, je suis sûr que les apologistes de la Fed, les quarterbacks, les butt Kissers, les facilitateurs, les experts, les propagandistes, les experts, les compères, les sympathisants et les pires signaleront l’effondrement du prix du bois d’œuvre et diront : « voyez, l’inflation est temporaire !”.

Et l’ironie sera totalement perdue sur les masses de Brainwashed, les Sheeple et les zombies de Walmart tout comme la Fed et Jerome Powell ont dit à plusieurs reprises qu’il faudra des taux d’inflation substantiels et soutenus pendant des années pour que la Fed considère l’inflation n’est pas transitoire, pourtant le prix du bois peut s’effondrer sur un mois et tout le monde peut dire « tu vois, je te l’avais dit ! ».

Ce serait drôle si ce n’était pas si pathétique.

Mais je m’éloigne, et puisque je m’égare, nous devons vraiment commencer à penser à la Fed en tant qu’organisation terroriste domestique, et pas seulement parce que la Fed tue les épargnants américains âgés via la suppression par la Fed des taux d’intérêt et des mesures d’inflation trompeuses, et non simplement parce que la Fed asservit les jeunes sans voix de l’Amérique via l’accumulation massive et l’activation de la dette du gouvernement fédéral, mais parce que dans ce qui ne pourrait être que l’équivalent exact de permettre aux violeurs d’enfants en série d’enseigner l’éducation sexuelle dans les écoles élémentaires publiques américaines, la Fed infecte l’esprit des Les enfants américains dans les écoles élémentaires américaines, et c’est du mal à l’état pur.

Pas étonnant qu’il y ait tant de Bitcoin Fanboys là-bas, et pas étonnant que 99,99% des gens sur la planète entière ne comprennent pas l’argent.

Maintenant, l’inflation est excellente si vous avez acheté une toute nouvelle camionnette vertigineuse à l’été 2020, que vous avez à peine parcouru 1 500 milles et que vous gardez le camion dans un garage, car cela a été l’un de ces rares cas. lorsqu’une personne quitte le terrain avec un véhicule tout neuf dont le prix augmente et non pas.

Je ne plaisante pas avec ça, et bien sûr, c’était tellement évident que même un idiot comme moi l’a vu venir :

Des temps étranges, en effet.

Et je n’écris pas sur mon camion pour me vanter, mais pour faire un point : les différents responsables de la Fed diront que tout cela est de nature transitoire en raison de la pénurie de puces électroniques causée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Bien sûr, la pénurie de puces électroniques n’a absolument rien à voir avec les entreprises qui s’engagent dans des rachats d’actions au lieu d’investir dans la recherche et le développement ou dans les usines et équipements :

