Le spectacle de Disneyland Resort s’est brutalement arrêté après un incident lié à Donald Duck

Les parcs Disney du monde entier rouvrent leurs portes après avoir été contraints de fermer au milieu de la pandémie de COVID-19. Alors que Disneyland Paris Resort n’a rouvert qu’il y a quelques mois, leur nouveau spectacle de vacances a déjà rencontré un gros problème. Selon Inside the Magic, la première représentation de l’émission a été annulée à mi-parcours parce que Donald Duck s’est « coincé » au sous-sol.

Pour les fêtes de fin d’année, Disneyland Paris Resort proposera un nouveau spectacle intitulé « Un drôle d’hiver enneigé ». Le spectacle sur scène a lieu devant le manège de la Tour de la Terreur dans le parc. Malheureusement, la première représentation de « A Funny, Snowy Winter » s’est déroulée avec un accroc. Sur Twitter, Disney Parks Guide a informé ses abonnés que le spectacle devait être annulé à mi-parcours car Donald Duck était « coincé » au sous-sol. Oui vraiment. Ils ont ensuite partagé que Donald Duck allait « bien » après l’épreuve et qu’il avait pu dire au revoir aux visiteurs du parc après avoir été secouru par les membres de la distribution.

La première projection de « Un drôle d’hiver enneigé » aux Walt Disney Studios a été annulée peu de temps après son début lorsque Donald « est tombé » dans le sous-sol et y était coincé. Ne t’inquiète pas, il va bien ! Les membres de la distribution ont pu le libérer et il a renoncé au revoir lorsqu’il est parti.#donald #goofy pic.twitter.com/o0y9WriUSK – MouseKingdom – Guide des parcs Disney (@Mousekingdom) 13 novembre 2021

Le spectacle impliquait que Donald se retrouve dans un sous-sol. Pendant la représentation, il était censé « tomber » dans le sous-sol. Après que Dingo ait appuyé sur un bouton rouge, il est censé revenir sur scène. Mais, quand cela ne s’est pas produit, Dingo n’a parlé à personne après que Donald soit resté « coincé » dans le sous-sol en raison d’une difficulté technique. Comme Donald n’a pas pu revenir sur scène, le spectacle a par la suite été annulé.

Disneyland Paris a rouvert en juin de cette année. Le parc a été fermé pendant près de huit mois avant ce point. Même si Disneyland Paris a rouvert, il l’a fait avec des précautions de sécurité supplémentaires en place. Selon ., tous les visiteurs de plus de six ans doivent porter des masques lorsqu’ils se trouvent dans le parc. De plus, les acteurs déguisés en personnages comme Mickey Mouse et Dingo ont été chargés de garder leurs distances avec les invités. Les règles révisées du parc indiquaient que « les interactions étroites, y compris les câlins, seront temporairement suspendues ».

La réouverture de Disneyland Paris n’aurait pas pu arriver assez tôt pour ceux de la région. Natacha Rafalski, PDG de Disneyland Paris, a déclaré qu’ils attendaient la réouverture du parc depuis un certain temps. Elle a partagé : « Nous avons tous attendu ce moment avec impatience. Les restaurants, les hôtels, les parcs à thème, tous les lieux d’accueil, sont essentiels à la vie des Français. »