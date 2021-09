Le spectacle de Las Vegas des Bee Gees est devenu une sensation mondiale

Les fans qui sont venus voir Barry, Maurice et Robin Gibb au MGM Grand à Las Vegas le 14 novembre 1997 savaient qu’ils allaient vivre quelque chose de spécial. Le concert unique, destiné à un moment donné à être le Bee Gees‘ live adieu (il est sorti sous le nom d’album live One Night Only), comprenait des succès de ce qui était déjà une incroyable période de quatre décennies de chansons classiques, ainsi qu’une apparition de Céline Dion et un hommage à leur frère décédé Andy .

Enregistré pour une sortie audio et vidéo, One Night Only est apparu sous la forme d’un CD des temps forts et d’un DVD de la performance complète, à la suite d’une projection à la carte aux États-Unis le soir du Nouvel An 1987. Sorti le 7 septembre 1998, l’album a continué à gagner des ventes platine et multi-platine dans le monde entier. Une fois de plus, la fièvre de la nuit se répandait rapidement, 30 ans après la première percée internationale du groupe.

Une performance tout au long de la carrière

Les Bee Gees ont interprété pas moins de 32 chansons cette nuit-là au Nevada, dans un set qui remonte à leurs débuts célèbres dans le monde entier, tels que « New York Mining Disaster 1941 », « Massachusetts », « To Love Somebody », et « mots ». Des succès du début des années 70 ont également été présentés, tels que “Lonely Days”, “Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé” et “Run To Me”. Ils ont été rejoints par les nombreux smashs de Bee Gees l’ère du disco, y compris “Jive Talkin'”, “Stayin’ Alive” et, à la fois pour ouvrir et fermer le spectacle, “You Should Be Dancing”.

Une grande attention a été accordée à leurs propres versions de chansons que les trois auteurs-compositeurs prolifiques ont données à d’autres, telles que “Heartbreaker” (Dionne Warwick), “Islands In The Stream” (Kenny Rogers et Dolly Parton), “More Than A Woman, » (Tavares) et le duo de Barry avec Barbra Streisand, “Coupable.”

En cours de route, les Bee Gees ont reconnu les favoris du groupe plus tard tels que “Alone” et “One”; ont accueilli Céline Dion sur scène pour son futur tube qu’ils ont écrit « Immortality » ; et laissez la voix enregistrée de Frankie Valli résonner alors qu’ils recréaient un autre de leurs films à millions de vendeurs, “Grease”. Tout cela avec l’une des stars du film Grease, Olivia Newton-John, assise admirative dans le public.

Une période intense

Avec une grande émotion, le concert les a également fait chanter l’un des tubes d’Andy, “(Our Love) Don’t Throw It All Away”, écrit par Barry avec Blue Weaver. La voix de leur petit frère, décédé en 1988, à l’âge de 30 ans, a été entendue sur le deuxième couplet, et une arène comble a pleuré avec les trois frères et sœurs sur scène.

Le show s’est déroulé pendant une période intense pour les frères Gibb, quelques mois après la sortie de leur 21e album studio, Still Waters, et leur intronisation au Rock And Roll Hall Of Fame, entre autres honneurs. Still Waters leur a donné de nouveaux morceaux de signature, notamment le “Alone” mentionné ci-dessus, qui a fait le Top 10 dans de nombreux pays, et les entrées suivantes du Top 20 britannique “Je ne pourrais pas t’aimer plus” et “Still Waters (Run Deep)”. Ils ont interprété cette dernière chanson lors d’un arrêt au Late Show With David Letterman en septembre 1987.

Lorsque l’album et le DVD de One Night Only ont vu le jour, ce qui avait commencé comme un concert d’adieu ponctuel s’est transformé en une tournée majeure. Commençant au RDS Arena de Dublin, le 29 août 1998, il les a ensuite emmenés, lors de la semaine de sortie, au stade de Wembley à Londres et dans des entreprises tout aussi vastes à Buenos Aires et à Pretoria. Le mois de mars suivant a apporté des spectacles en territoire familier aux frères et sœurs élevés en Australie, à Auckland et à Sydney.

Se conduire les uns les autres

“Nous avons eu quatre Lifetime Achievement Awards en trois mois, des World Music Awards à notre intronisation au Rock And Roll Hall of Fame”, a déclaré Maurice à Johnny Black dans Mojo à propos de la saison de reconnaissance qui a précédé le concert de Las Vegas. « Je veux dire, c’est assez bizarre. Ça a juste commencé à tourner, et les gens ont commencé à écouter. Ainsi, lorsque les spectacles en direct One Night Only sont sortis en 1998, il y a eu un intérêt incroyable. »

Cela a été souligné alors que l’album commémorant leur nuit à Las Vegas s’est classé n ° 1 en Australie et en Nouvelle-Zélande, n ° 4 au Royaume-Uni et dans le Top 5 dans de nombreux autres territoires. One Night Only est le document principal d’un groupe partageant son lien fraternel et sa créativité inégalés devant des dizaines de milliers de fans, puis des millions d’autres enregistrés.

“Nous sommes tous les patrons de ce groupe à un moment ou à un autre”, a déclaré Barry dans l’interview de Mojo. “Si je suis vraiment obsédé par quelque chose et que je ne veux pas le faire et que tout le monde le fait, ma femme Linda se retournera et dira: ‘Enfile ton pantalon et va le faire et tais-toi en gémissant.’ En fait, toutes les femmes Bee Gee sont bonnes comme ça. Ils n’ont pas de temps pour notre ego. Ils diront : ‘C’est ce truc d’ego du showbiz – débarrassez-vous-en, agissez à votre âge.’ Alors on est comme ça les uns avec les autres, comme des frères. Nous nous conduisons l’un l’autre.

