Le spectacle de mi-temps du lycée du Vermont est un concours de dragsters

Un match de football de retour au lycée du Vermont s’est transformé en une piste de « drag ball » à la mi-temps, avec un mélange d’étudiants et de membres du corps professoral défilant en robes, perruques et maquillage – et une grande foule aux couleurs de l’arc-en-ciel pour les encourager.

« Les choses se sont passées incroyables », a déclaré Ezra Totten, leader étudiant de la Gender Sexuality Alliance au Burlington High School, à propos de l’événement de vendredi soir, qui comprenait également des participants du South Burlington High School. « Les tribunes étaient complètement bondées. … C’était tellement réconfortant à voir. »

Alors que les pom-pom girls de l’école terminaient leur routine, environ 30 étudiants et membres du corps professoral déguisés en drag queens et en rois – ou un peu des deux – sont sortis sur le terrain et la foule a commencé à scander « Drag Ball ! »

ÉTUDIANT DU LYCÉE DU WYOMING ARRÊTÉ POUR REFUS DE PORTER UN MASQUE : « JAMAIS PENSÉ QUE JE SERAIS ENTRAÎNÉ EN PRISON

Les artistes ont défilé et dansé pour montrer leur soutien aux personnes LGBTQ. Ils ont également synchronisé les lèvres avec « Rainbow Reign » du chanteur Todrick Hall.

Andrew LeValley, professeur d’anglais et conseiller d’alliance à l’école, a eu l’idée. « Nous avons eu des gens qui sont assez impliqués dans le théâtre et qui ont parlé de la façon dont vous mettez un personnage », a-t-il déclaré.

LeValley a rejoint les étudiants sur le podium, vêtu d’une robe bordeaux shakespearienne et d’une perruque. Il a dit qu’il était inspiré par Lady Macbeth et Marie-Antoinette.

« J’espérais vraiment donner à nos élèves – qui sont à la fois sortis et aux élèves qui étaient dans les gradins qui ne le sont pas – un moment pour briller et se sentir aimés, et savoir qu’il y a une place pour eux dans les écoles publiques », dit LeValley.

Le directeur sportif Quaron Pinckney a suggéré que le spectacle ait lieu au retour.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pinckney, qui est noir, a déclaré que l’école lui avait donné l’espace pour « élever ma voix » et qu’il était capable de rendre la pareille et « d’élever la voix d’un autre groupe marginalisé et de partager un espace dans le domaine de l’athlétisme qui n’est normalement pas partagé. «

Lauren McBride, directrice de l’école secondaire Burlington, a déclaré avoir entendu un père parler à ses deux fils pendant le match qui ne savait pas que le drag ball allait être le spectacle de la mi-temps.

Elle l’a entendu leur expliquer ce que signifie s’habiller en drag, « et c’était comme ‘C’est vraiment cool' », a-t-elle déclaré.