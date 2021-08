Le spectacle de Mike Tyson en lutte qui s’est terminé par une bataille rangée

in

A 53 ans, mythe de la boxe Mike Tyson chercher un adversaire pour revenir sur le ring. Ces derniers jours, le retour possible de la ancien champion du monde des poids lourds c’est l’une des nouvelles les plus commentées dans le domaine du sport.

Cependant, il ne faut pas oublier qu’il y a eu une réunion de Mike Tyson dans un match de catch de mémoire infâme. Le combattant s’entraînait dur pour revenir sur le ring, mais quand tout le monde croyait que son retour allait avoir lieu dans un match de boxe, il est apparu dans un segment de lutte connu sous le nom de Dynamite de All Elite Wrestling. Il l’a fait accompagné de Rashad Evans, Vitor Belfort et Henry Cejudo, anciens combattants de l’UFC.



Vidéo

C’était lors d’un concert à Jacksonville et avec la légende du catch Chris Jericho, qui a commencé il y a 10 ans à la WWE. Dans les images, vous pouvez voir comment Jéricho Il exige des excuses de l’ancien boxeur pour l’avoir trahi il y a dix ans, mais tout se termine dans le chaos.

La discussion a pris de l’ampleur jusqu’à ce que le boxeur légendaire déchique ses vêtements et se retrouve nez à nez avec son rival, sur un ton très menaçant. Tyson il a déchiré sa propre chemise en morceaux dans une explosion soudaine.

Là, l’état physique spectaculaire de Mike Tyson, qui a presque 54 ans et a perdu environ 60 kilos et a gagné de la masse musculaire grâce à un entraînement exigeant et un régime strict. Tout a donné lieu à une bataille rangée entre tous les combattants présents à l’événement.