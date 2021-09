Le spectacle de Mme Marvel Disney Plus reporté jusqu’en 2022 10z viral

Dans un mouvement qui ne devrait pas surprendre, Disney Plus ‘ Mme Marvel est passé d’une sortie «fin 2021» à 2022. Le retard fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, en particulier après que la bande-annonce de Hawkeye a confirmé qu’elle se déroulerait à partir du 24 novembre. Disney tient naturellement à éviter d’avoir des patchs en jachère sans nouveau contenu, donc diffuser deux émissions Marvel majeures à la fois n’est pas une décision intelligente.

Le rapport vient d’Adam B. Vary de Variety, qui a posté ce qui suit sur Twitter :

MISE À JOUR : j’ai confirmé ce qui était évident pour la plupart des observateurs de Marvel Studios : #MsMarvel est passé d’une sortie fin 2021 sur Disney Plus à 2022. Consultez le calendrier MCU complet mis à jour ici : https://t.co/oiW1Xt8O5z – Adam B. Vary (@adambvary) 23 septembre 2021

L’émission suivra l’un des personnages modernes les plus populaires de Marvel : la fangirl de super-héros qui change de forme, Kamala Khan/Ms Marvel. Elle sera interprétée par Iman Vellani, qui devrait par la suite reprendre le rôle dans la suite de Captain Marvel, The Marvels.

Aucune séquence officielle n’a été publiée en ligne, bien que le public de la Journée des investisseurs de Disney ait eu un aperçu préalable composé de premières séquences, d’interviews avec les acteurs et l’équipe et la bande d’audition de Vellani. Cela comprenait également une vidéo du moment où elle a appris qu’elle avait réussi le rôle, que Josh Weiss de Syfy Wire a qualifié de “absolument inestimable”.





Elle sera rejointe par Aramis Knight en tant que justicier masqué Red Dagger, Saagar Shaikh en tant que frère aîné de Kamala, Amir, Matt Lintz en tant que son meilleur ami Bruno, et Zenobia Shroff et Mohan Kapur en tant que parents. Les premières indications sont que le spectacle maintient les grands traits de la course 2013 de G. Willow Wilson et Adrian Alphona qui a présenté le personnage, qui se concentrait sur le dilemme à la Peter Parker consistant à équilibrer être un super-héros avec faire des erreurs d’adolescent et faire face au drame familial.

Khan a également gagné en popularité lorsque Marvel’s Avengers est sorti l’année dernière sur consoles et PC. Ce jeu a ses problèmes, bien que la plupart aient convenu que le mode histoire mettant en vedette Mme Marvel était un moment fort.

Avec Hawkeye monopolisant les projecteurs de Disney Plus à l’heure actuelle, je ne m’attendrais pas à voir beaucoup de Mme Marvel jusqu’à la fin de l’année, mais un teaser en décembre sera sympa. Espérons que ce soit une sortie Q1.

