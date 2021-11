Le spectacle de Noël de Netflix officiellement annulé

La romance de Noël bien-aimée de Netflix, Dash & Lily, ne reviendra malheureusement pas avant une autre saison. En octobre, il a été signalé que Dash & Lily ne reviendrait pas pour une deuxième saison sur le service de streaming. La première et, maintenant, la seule saison de l’émission a été créée en novembre 2020.

Mercredi, TV Line a rapporté que Netflix avait décidé de ne pas avancer avec une autre saison de la série. L’émission mettait en vedette Austin Abrams et Midori Francis en tant que paire titulaire Dash et Lily. Les deux adolescents ont communiqué entre eux en échangeant des messages et des défis dans un cahier. Dash & Lily a eu lieu à New York et a présenté ce contexte de près et de manière personnelle lors de la finale de la série, qui présentait le duo échangeant enfin un baiser dans l’emblématique librairie Strand.

Dash & Lily était basé sur une série de livres pour jeunes adultes intitulée Dash & Lily’s Book of Dares publiée par David Levithan et Rachel Cohn. Avant l’annonce de l’annulation de la série, les acteurs et l’équipe ont exprimé leur intérêt à produire une autre saison. Peu de temps après la première de l’émission en novembre 2020, le créateur de la série Joe Tracz a déclaré à TV Line qu’ils envisageaient un avenir pour Dash & Lily étant donné que Levithan et Cohn étaient en train d’étendre la série YA avec un autre roman,

« J’adorerais pouvoir revenir en arrière et faire le deuxième et le troisième livre [in Cohn and Levithan’s series] », a déclaré Tracz à l’époque. « Le troisième livre a en fait été écrit sur le plateau. David et Rachel visiteraient le plateau et travailleraient sur leurs chapitres pour le troisième livre. J’aime tellement ces personnages et la ville dans laquelle ils vivent. Sachant qu’il y a plus d’histoires à raconter, ce sont des histoires que j’aimerais raconter. »

Bien que, dans les mois qui ont suivi la sortie de Dash & Lily, il semble que la série soit annulée. Lors d’une conversation avec Collider, publiée en août, le producteur Shawn Levy a comparé l’émission à une autre qu’il a produite, I Am Not Okay With This. Alors que I Am Not Okay With This a été initialement renouvelé pour la saison 2, la décision a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Levy a souligné le fait que Dash & Lily avait attiré l’attention des prix, mais cela ne semblait pas suffisant pour remporter une deuxième saison. Il a déclaré: « Nous avons fait le spectacle que nous voulions. Pas assez de gens ont regardé et c’est une mesure cruelle à l’ère des guerres du streaming. Et parfois, si vous n’obtenez pas les globes oculaires, vous ne pouvez pas faire plus de la chose. C’est ce qui s’est passé là-bas.