Le spectacle de Sylvester Stallone avec le créateur de ‘Yellowstone’, Taylor Sheridan, s’est réuni étonnamment vite

Cela peut souvent prendre des années pour qu’une idée devienne un pitch télévisé puis un script pilote, mais pour le co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, une idée peut se concrétiser en quelques heures. Ce fut le cas pour Kansas City, un nouveau projet qu’il développe avec l’écrivain du Loup de Wall Street Terence Winter qui mettra en vedette Sylvester Stallone. Dans une interview avec Deadline, le PDG de 101 Studios, David Glasser, a déclaré que Sheridan avait lancé l’idée du haut de sa tête et qu’à la fin d’un week-end, Stallone était déjà attaché.

Glasser a appelé Sheridan un vendredi au sujet d’un éventuel projet avec Stallone. Le producteur exécutif de 1883 a suggéré quelque chose dans l’espace de la mafia, notant qu’il a toujours voulu adapter Omerta de Mario Puzo. « J’ai dit, Taylor et si vous veniez avec la sauvagerie cool de Goodfellas avec Stallone », a déclaré Glasser à Deadline. « Il respire, je ne plaisante même pas, et il fait hmm, c’est une bonne idée, Glasser. Ensuite, sur place, il passe 45 minutes à me raconter une histoire qu’il vient de créer dans sa tête. Cela est vendredi à 15 heures. C’est une belle histoire, et rien n’est écrit. »

En ce dimanche après-midi, Sheridan avait un script pilote dans la main de Glasser. Pendant que Glasser parlait aux dirigeants du réseau, Sheridan a appelé Stallone et a présenté l’idée à la star de Rocky. Stallone a dit oui. Au moment où Glasser et Sheridan ont présenté le projet au réseau lundi, Stallone était déjà attaché et le premier script était écrit.

Des nouvelles de Kansas City ont fait surface plus tôt ce mois-ci. La série sera centrée sur Sal (Stallone), un gangster italien de New York qui déménage à Kansas City, Missouri. Il essaie de construire un nouvel empire là-bas, mais le trouve difficile en raison de l’atmosphère différente. Il rencontre un groupe surprenant de personnages qui acceptent de l’aider. Stallone a également signé en tant que producteur exécutif. Ce sera le premier rôle régulier dans une série télévisée au cours des 50 ans de carrière de Stallone. Kansas City sortira sur Paramount+, qui abrite également Sheridan’s 1883 et le maire de Kingstown.

« C’est comme ça que ça se passe avec lui », a déclaré Glasser à Deadline of Sheridan. « Il décroche juste le téléphone et appelle des gens comme Billy Bob Thornton, Tom Hanks, Sam Elliott, Tim McGraw et dit, hé, j’ai cette idée. J’appelle pour faire l’affaire avec l’agent après. »

Sheridan a plusieurs autres projets en cours, à part Yellowstone, 1883, et le maire de Kingstown. Il développe également Lioness, une série sur l’histoire vraie d’agents américains infiltrés qui sont chargés de diverses missions dangereuses. Sheridan ne dirait pas qui a été choisi pour ce projet. Land Man est une autre série en développement basée sur le podcast Boomtown sur le boom pétrolier de l’ouest du Texas. La saison 5 de Yellowstone devrait également démarrer la production en mai, donc Sheridan a de nombreux projets pour s’occuper.