Le spectacle des Grammy Awards 2022 déménage-t-il à Las Vegas?

Crédit photo : David Vives

Les Grammy Awards déménageront-ils à Las Vegas pour 2022 ? Les rumeurs suggèrent que la Recording Academy est la plus grande soirée de musique en mouvement.

La Recording Academy et CBS ont reporté la 64e cérémonie des Grammy Awards la semaine dernière. « La santé et la sécurité des membres de notre communauté musicale, du public en direct et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche pour produire notre émission restent notre priorité absolue », indique l’annonce.

Le moulin à rumeurs suggère que la réticence des artistes était finalement la raison pour laquelle les Grammy Awards se déplaceront au printemps. Mais selon ces mêmes rumeurs, le spectacle n’aura pas lieu à Los Angeles dans la Crypto.com Arena récemment renommée. Billboard dit que le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas est en lice pour accueillir les Grammy Awards cette année.

D’autres sites sont à l’étude, mais seul le MGM Grand Garden Arena a une emprise tranquille, selon des sources.

Le manque de lieux de remplacement à Los Angeles a peut-être facilité la décision de déplacer la cérémonie de remise des prix. Le manque de suites de luxe peut cependant finir par nuire à la Recording Academy, comme le note Billboard. « Cela pourrait signifier une concession financière majeure pour Recording Academy, qui génère des millions de dollars de ventes chaque année en louant les 172 suites de Crypto.com Arena. »

Les documents fiscaux de 2017 soulignent à quel point ces ventes de suites de luxe sont importantes pour générer des revenus. « Les ventes de suites représentaient près de 40 % des 12,8 millions de dollars de ventes totales de billets pour les Grammy que l’Académie a générés en 2017 à la Los Angeles Arena », rapporte Billboard.

Si le spectacle des Grammy Awards a lieu à Las Vegas, ce serait la première fois qu’il se déroule dans une ville sans chapitre de la Recording Academy.

Le report des Grammy Awards fait que l’Académie se heurte aux calendriers de la NBA et de la LNH. Les deux organisations exigent que chaque équipe de leur ligue tienne leurs dates de stade en avril, mai et presque tout le mois de juin pour les éliminatoires et les championnats.

Depuis 1999, l’une des trois équipes de locataires de l’arène Crypto.com a participé aux séries éliminatoires. La Recording Academy aurait besoin d’au moins deux semaines pour préparer la scène de la production.

Quelles villes ont accueilli la cérémonie des Grammy Awards ?

La cérémonie des Grammy Awards n’est pas toujours à Los Angeles, même si cela peut sembler ainsi. Depuis que l’événement a été diffusé pour la première fois en 1971, voici un aperçu des principales villes hôtes.

Los Angeles – 39 foisNew York – 11 foisNashville – 1 (1973)

Si l’événement se déplace à Las Vegas cette année, ce serait la première fois que les villes l’accueilleraient.