SUR LE SPECTACLE: L’exposition de Deana Lawson, lauréate du prix Hugo Boss 2020, au musée Solomon R. Guggenheim, s’inclinera vendredi.

L’artiste photographique a obtenu sa maîtrise en beaux-arts de la Rhode Island School of Design. Elle est la 13e artiste à recevoir le prix biennal qui a été lancé en 1996 pour récompenser des réalisations importantes dans le domaine de l’art contemporain.

«Centropy» de Lawson présentera des travaux nouveaux et antérieurs, y compris des photographies à grande échelle avec des hologrammes intégrés. Son émission sera visible jusqu’au 11 octobre. Ses photos et ses films sont généralement issus de rencontres fortuites avec des inconnus qui mènent à des collaborations ou avec ceux qu’elle recherche intentionnellement.

Son travail examine la capacité du corps à canaliser les histoires personnelles et sociales. S’appuyant sur le portrait historique et l’album de famille, Lawson crée des scènes qui mêlent des expériences vécues à des récits imaginaires. «L’esthétique et la connectivité intergénérationnelle de la diaspora noire guident le choix de l’objet de Lawson», selon le matériel de presse fourni par le musée. Les photographies seront affichées comme une constellation dense qui entoure le rendu d’un tore, une forme tridimensionnelle formée par un cercle tournant autour d’un axe central.

Après avoir été contraint de fermer l’année dernière peu de temps après le dévoilement de «Campagne: l’avenir» d’AMO / Rem Koolhaas, le musée de l’Upper East Side a rouvert ses portes en octobre. À la suite de la fermeture, des dizaines d’employés ont perdu la tête et le Guggenheim aurait perdu 1,4 million de dollars pour chaque mois de fermeture.

Il y a plus à venir de Lawson au Guggenheim. En septembre, un court métrage mettant en lumière sa pratique artistique sortira. Le directeur de la photographie Bradford Young et Ummah Chroma Creative Partners collaborent également sur le film.

La nouvelle exposition présente des œuvres réalisées et soutenues par le programme d’arts visuels du Lewis Center for the Arts de l’Université de Princeton, où Lawson est professeur d’arts visuels.

L’artiste partage son temps entre New York et Los Angeles, et son travail a été présenté dans des expositions personnelles à la Kunsthalle Basel, Huis Marseille et au Museum von Fotografie, entre autres musées et institutions culturelles.