Le spectacle du Seigneur des Anneaux d’Amazon Prime se dirige vers le Royaume-Uni pour la saison 2

Le Seigneur des Anneaux est né de l’esprit de l’auteur britannique JRR Tolkien, mais a pris vie au début des années 2000 par le réalisateur kiwi Peter Jackson. Alors que les films et la première saison de l’émission à venir ont été tournés en Nouvelle-Zélande, la série retourne à son lieu de naissance pour le Seigneur des Anneaux Saison 2, rapporte Variety.

La série encore sans titre a terminé le tournage ce mois-ci et passe maintenant à la post-production. Pour la saison 2, cependant, la série déménagerait au Royaume-Uni en 2022.

“Alors que nous cherchons à déplacer la production au Royaume-Uni, nous n’avons pas l’intention de poursuivre activement le protocole d’accord de la saison 1 avec le gouvernement néo-zélandais ni de préserver les termes de cet accord”, a déclaré Albert Cheng, COO d’Amazon Studios. La première partie de cette déclaration est la partie importante – la confirmation officielle de Cheng que la production se dirige vers le Royaume-Uni

Depuis les premiers plans de Peter Jackson pour La Communauté de l’Anneau, les adaptations en direct du Seigneur des Anneaux ont été tournées principalement en Nouvelle-Zélande, ce qui en fait la première fois qu’une production moderne du Seigneur des Anneaux se déroule ailleurs. Variety note qu’Amazon a un tas d’autres productions au Royaume-Uni, y compris Good Omens Season 2 et Nancy Boys de Neil Gaiman, et le roman de Naomi Alderman The Power. En d’autres termes, cela semble être un effort pour condenser la production et simplifier les finances du studio.

“Nous voulons remercier le peuple et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour leur hospitalité et leur dévouement et pour avoir fourni à la série Le Seigneur des Anneaux un endroit incroyable pour commencer un voyage épique”, a déclaré Vernon Sanders, vice-président d’Amazon Studios. « Nous sommes reconnaissants envers la Commission néo-zélandaise du film, le ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi, Tourism New Zealand, Auckland Unlimited et d’autres pour leur formidable collaboration qui a soutenu le secteur cinématographique néo-zélandais et l’économie locale pendant la production de la première saison. .”

Les rapports précédents sur le spectacle l’ont mis au cours du deuxième âge de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements des films du Seigneur des Anneaux. La star du Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, a exprimé sa confusion à l’idée que l’émission s’appelle le Seigneur des Anneaux, compte tenu de cela, même s’il convient de noter à nouveau que le titre de l’émission n’est pas encore confirmé. Il semble probable qu’il aura le Seigneur des Anneaux dans le nom à des fins de marque, mais ce n’est pas garanti. Viggo Mortensen, quant à lui, avait de bonnes choses à dire sur le réalisateur de la première saison JA Bayona.

Amazon aurait dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour l’émission jusqu’à présent. La description officielle de la société pour l’émission indique qu’elle aura des personnages “familiers” ainsi que de nouveaux. Des personnages comme Legolas, Arwen, Elrond et Galadriel atteignent des milliers d’années, donc n’importe lequel de ces personnages plus anciens – sans parler de Gandalf – pourrait éventuellement apparaître. La série Amazon Prime Lord of the Rings devrait actuellement sortir sur Prime Video le 2 septembre 2022.