Le spectacle est-il voué à l’échec ? 10z viral

Manifest a été définitivement mis à la terre plus tôt cette année et l’une de ses stars passe à autre chose.

Selon Deadline, Matt Long a rejoint le casting du pilote NBC Getaway, du duo The Blacklist John Davis et John Fox.

Long rejoint un casting qui comprend Marg Helgenberger (CSI), Jasmine Mathews (The Rookie) et EJ Bonilla (The Old Man) et Annie Ilonzeh (Chicago Fire).

Toutes les stars sont définies comme des habitués de la série, avec des offres d’un an, selon le point de vente.

Long aurait été approché pour rejoindre la série lorsque les discussions avec Netflix pour une reprise de Manifest ont échoué avec la société de production Warner Bros. TV group.

Ces derniers jours, cependant, Netflix et NBC ont repris les négociations pour potentiellement ramener la série d’entre les morts.

Manifest a été catapulté à la première place des classements de streaming Nielsen peu de temps après avoir atterri sur Netflix, accumulant 2,5 milliards de minutes visionnées sa première semaine et 2 milliards sa deuxième semaine.

De même, il a dominé la première place de Netflix pour une série télévisée pendant près de trois semaines, prouvant qu’il existe un public pour l’émission.

Manifest n’a jamais été un mauvais interprète pour NBC.

Sa saison la plus récente a attiré en moyenne 3,2 millions de téléspectateurs et une note de 0,5 chez les adultes les plus importants de 18 à 49 ans.

Parmi 14 drames sur NBC, Manifest s’est classé n ° 7 dans la démo, ce qui signifie qu’un renouvellement était presque certain.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Les chiffres du streaming sont bons, NBC a ensuite abandonné Good Girls Season 5 et Law & Order For the Defense, deux émissions qui étaient largement considérées comme une réussite lorsque la prise a été débranchée sur Manifest.

Avec la montée en popularité, NBC et Netflix sont tous deux intéressés à ramener l’émission… si les finances s’arrangent.

Getaway étant considéré comme un pilote à ce stade, il pourrait même ne pas figurer dans le calendrier, lui laissant la possibilité de revenir au drame de l’avion manquant s’il devait avoir une troisième saison.

Le créateur de la série, Jeff Rake, a tweeté cette semaine pour espérer recevoir de bonnes nouvelles cette semaine, ce qui pourrait suggérer que les négociations tirent à leur fin.

Le casting comprend également Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, JR Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur et Holly Taylor.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Manifest en ligne ici via TV Fanatic.

