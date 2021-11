Le spectacle ironique de l’interview de Kyle Rittenhouse avec Tucker Carlson

Depuis Kyle Rittenhouse a abattu deux hommes et en a blessé un troisième à Kenosha, dans le Wisconsin, lors de manifestations pour la justice raciale l’année dernière, des légions de conservateurs et d’extrémistes d’extrême droite ont célébré un jeune de 18 ans à la fois comme un héros et une victime. Peu de temps après avoir reçu un verdict de « non-culpabilité » vendredi dernier, Rittenhouse a tenté de participer à sa propre béatification.

Adoptant une posture à la fois conflictuelle envers ses détracteurs et rassasiante pour ses plus ardents supporters, Rittenhouse est apparu dans sa première interview télévisée nationale sur Tucker Carlson Tonight de Fox News après qu’un jury du Wisconsin l’a acquitté de toutes les accusations dans la mort par balle d’août 2020 de Joseph Rosenbaum et Anthony Huber et les blessures de Gaige Grosskreutz. Même si l’interview de Carlson était diffusée aux heures de grande écoute, les protestations contre le verdict qui ont commencé ce week-end se sont poursuivies dans les grandes villes.

L’interview est intervenue alors que le procès de Rittenhouse et le verdict qui a suivi ont suscité un débat acharné sur certaines des questions les plus controversées du pays, notamment les droits des armes à feu et le droit de manifester sans menace de violence. Cependant, les procédures judiciaires étaient souvent très peu sérieuses, à commencer par le juge Bruce Schroeder déclarant que les avocats dans l’affaire n’étaient pas autorisés à qualifier les victimes de Rittenhouse de « victimes ». L’accusé lui-même a en fait aidé à sélectionner le jury au hasard, en utilisant un tirage inhabituel de style loterie à l’ancienne. Et ne l’oublions pas, il y a eu une journée de sanglots douteux à la barre des témoins.

Contrairement à ce témoignage larmoyant au tribunal, Rittenhouse a principalement parlé d’une voix calme alors qu’il se balançait vers les balles de softball de Carlson. L’hôte a fait tout son possible pour centrer le traumatisme et la douleur de Rittenhouse, le poussant à s’en prendre au président Joe Biden et à invoquer des forces incorporelles comme une «mentalité de foule» qu’il a blâmée pour sa situation juridique.

Son invité a également déclaré qu’il soutenait Black Lives Matter et que ceux qui commettaient des violences lors des manifestations suite à la fusillade de Jacob Blake par la police de Kenosha étaient « opportunistes, profitant du mouvement BLM ».

C’était étrange d’entendre Rittenhouse dire cela, en particulier au milieu d’une interview à Fox News. Affirmer sa bonne foi en matière de justice sociale sert, pour les libéraux blancs, à signifier une alliance. Mais pour les conservateurs ou les personnes jouant avec les sympathies de ce public, cela revient souvent à chercher à se couvrir contre les accusations de racisme. La résurgence de la violence et de l’intimidation extrémistes et suprémacistes blancs au cours des dernières années a été, selon eux, un acte d’autodéfense.

Comment, alors, dans ce contexte, devons-nous comprendre lorsque nous voyons Rittenhouse argumenter devant Carlson : « Ce n’était pas Kyle Rittenhouse en procès dans le Wisconsin ; c’était le droit de légitime défense à l’essai » ? Lorsque les mêmes personnes qui soutiennent Rittenhouse pensent que le pays a besoin d’être défendu contre des personnes qui ne sont pas blanches et ne croient pas à la défense de la vie des Noirs, il peut dire qu’il soutient Black Lives Matter tout ce qu’il veut.

Ce qui est évident, quelle que soit l’intention de Rittenhouse, c’est qu’il est venu à la bonne émission sur le bon réseau.

Fidèle à la formule de son programme, l’heure de Carlson a été consacrée à attiser des griefs culturels malavisés au nom de Rittenhouse. Connu pour sa démagogie et son fabulisme téméraires, Tucker Carlson Tonight s’efforce régulièrement de convaincre son public fortement blanc qu’il a raison de craindre une société censée les avoir (et seulement eux). Tout au long de l’émission, l’animateur a fait la promotion d’un prochain documentaire sur le procès de Rittenhouse, malgré la controverse en cours au sujet de son spécial révisionniste du 6 janvier.

L’acquittement, dans l’arène de Fox News, est devenu l’absolution. « Quel gentil garçon », a fait remarquer Carlson à propos du jeune de 18 ans avant une pause publicitaire.

C’était le septième anniversaire du jour où un vrai garçon, Tamir Rice, 12 ans, a été pris pour un homme par la police de Cleveland avant qu’un officier ne l’abatte. Mais sur Tucker Carlson Tonight, Rittenhouse aurait été la victime ce 22 novembre, et l’animateur lui a donné toutes les chances de nier l’affirmation la plus préjudiciable que ses détracteurs aient faite. Non, pas qu’il soit un meurtrier – qu’il soit un fanatique.

« Je ne suis pas une personne raciste », a déclaré Rittenhouse, ajoutant qu’il estimait que son cas n’était pas une question de race. (Les victimes dans l’affaire étaient toutes blanches, mais les procureurs ont noté plus tôt cette année que Rittenhouse avait été photographié avec Proud Boys et faisait clignoter un signe de la main connu comme un symbole du «pouvoir blanc».) Qu’il s’agisse de race n’est pas la décision de Rittenhouse, cependant, et s’il est en fait raciste semble hors de propos. Il ne dissuadera probablement pas ses détracteurs dans la presse et ailleurs qui l’ont qualifié de suprémaciste blanc, ni les néonazis auto-identifiés célébrant son acquittement. Plus intéressant, cependant, était la façon dont Rittenhouse a décrit avoir été affecté par son temps passé au sein de la jurisprudence américaine.

Rittenhouse avait déjà déclaré à deux reprises son soutien au mouvement Black Lives Matter (qui l’avait vivement réprimandé dans un tweet à propos de l’interview) lorsqu’il avait pris note des inégalités et de la dégradation qu’il avait subies en prison.

« Je pense qu’il doit y avoir un changement », a déclaré Rittenhouse, « Je pense qu’il y a beaucoup d’inconduite du ministère public – pas seulement dans mon cas, mais dans d’autres cas. Et c’est juste incroyable de voir à quel point un procureur peut profiter de quelqu’un. S’ils m’avaient fait ça, imaginez ce qu’ils auraient pu faire à une personne de couleur qui n’a peut-être pas les ressources que j’ai ou qui n’est pas largement médiatisée, comme mon cas.

Rittenhouse a parlé d’une cellule de prison qu’il a comparée à « un hôtel une étoile », où il avait un téléphone portable et une tablette, mais apparemment pas d’eau courante. Il n’a pas pris de douche pendant près d’un mois, a-t-il déclaré à Carlson. Bien qu’il se soit plaint d’avoir été aspergé de poivre à Kenosha, Rittenhouse a parlé avec enthousiasme des forces de l’ordre – remerciant même les gardiens de sa première prison et louant leur professionnalisme. Mais il a également détaillé comment il a passé plus de 80 jours en prison en raison d’un problème que trop d’accusés ont : un avocat incompétent. Ses alliés à l’époque comprenaient le théoricien du complot QAnon Lin Wood; Rittenhouse a allégué que Wood avait exploité son affaire après que Wood ait cherché à récupérer l’argent collecté pour la caution de Rittenhouse. Mais certains accusés sont beaucoup moins chanceux et certains se retrouvent dans le couloir de la mort.

Carlson a réagi à ces détails comme s’il était choqué d’entendre que de telles choses pouvaient se produire en Amérique, comme si un homme du nom de Julius Jones professant son innocence en Oklahoma n’avait pas échappé de peu à une injection létale la veille du verdict de Rittenhouse. La seule référence de Carlson à l’homme dont la fusillade a déclenché les manifestations de Kenosha où Rittenhouse a tiré sur les trois hommes était une affirmation sans fondement selon laquelle « les médias mentent sur la fusillade de Jacob Blake ».

Pourtant, presque par accident, le programme de Carlson a renforcé qu’il y avait beaucoup de problèmes avec le projet américain. Ils auraient pu passer une heure lundi soir à réexaminer la mort de Rice et la campagne de la famille pour que son assassinat soit reconsidéré en vue de poursuites par le ministère de la Justice. Une telle émission aurait pu faire valoir les mêmes points ou des points similaires, mais il est insensé de s’attendre à ce que Carlson, connu pour ses appels ouvertement racistes aux griefs des blancs, reconnaisse ce qui ne va pas avec l’Amérique sans regarder à travers le prisme de la victimisation.

Si seulement Carlson et Rittenhouse pouvaient discuter du terrible état de la jurisprudence américaine sans se mettre sous le feu des projecteurs. Malgré toute la reconnaissance par Rittenhouse du système de punition pénale américain défectueux, les deux hommes n’ont toujours pas reconnu que c’était le fusil de style AR-15 qu’il maniait qui était à l’origine de l’intimidation et du harcèlement. S’ils l’avaient fait, le spectacle ridicule de Fox News aurait pu être sur le point d’avoir de la valeur.