Le spectacle malheureux du français Aliev

Ce dimanche encore échos de la défaite de Novak Djokovic face à Pablo Carreño en finale de consolation de tennis.

Plus que la défaite, ce dont on parle, c’est de la comportement du Serbe, qui a montré sa colère en lançant une raquette dans les tribunes et en écrasant une autre à coups de poing.

La raquette de Novak Djokovic, projetée dans les tribunes lors de son match contre Pablo Carreño

Eh bien, au cours des dernières heures, nous avons vu un autre athlète perdre ses papiers, mais dans ce cas de manière importante.

Il s’agit de Le boxeur français Mourad Aliev, qui a été disqualifié de son combat en quart de finale des super-lourds pour avoir donné un coup de tête à son rival.

Les arbitres ont compris que l’action était volontaire et ont arrêté le combat, décision qui a provoqué l’ire du combattant français.

Dans une démonstration de manque de maîtrise de soi, Aliev a d’abord craché le protège-dents, puis a continué à cracher à gauche et à droite tout en faisant des coupes de manches. Tout cela après avoir frappé la caméra.

Pour finir le travail, le combattant a décidé de s’asseoir pendant environ une heure sur le ring, empêchant la journée de continuer normalement.

“C’était ma façon de montrer que la décision était si injuste. Je me suis entraîné toute ma vie pour ça, et je suis venu ici, et par décision d’un arbitre, j’ai perdu. C’est fini“, s’est justifiée après avoir finalement quitté le ring.

De son côté, son rival Frazer Clarke n’a pas voulu faire de sang et a tenté de mettre le fer à l’envers. “J’ai remarqué deux coups de tête, ce que je ne sais pas, c’est s’ils étaient intentionnels ou non. Je sais que c’est dur pour lui, mais j’ai été là, et le mieux que je puisse faire est de me calmer et de retourner aux vestiaires. Je le connais, c’est une bonne personne et il deviendra un champion” a-t-il commenté.