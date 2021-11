Le spectacle perpétuel de Stephen Curry

Continuez le spectacle, continuez la fête à San Francisco. Les Warriors sont de loin, sans conteste, la meilleure équipe de la NBA en ce moment. Et quand on ne sait pas encore si quelques espoirs partent ou arrivent, les Warriors partent. Garçon, ils le font. Et le retour de Klay Thompson approche, le remontage des Splash Brothers. Car l’autre, son frère des triples, ne s’arrête pas : Stephen Curry a fusionné avec les Chicago Bulls (119-93) une bonne équipe qui est arrivée à la Baie sans Vucevic mais avec le moral à fond. A quoi cela a-t-il servi : un bon départ, oui (23-29 le premier quart). Et un 63-33 à cheval sur le deuxième quart et le troisième, un partiel dans lequel les Warriors (comme autrefois) ont l’habitude de faire éclater les rivaux s’ils ont su faire le caoutchouc jusqu’à la pause.

Ce sont sept victoires d’affilée, toutes pour au moins 13 points et quatre pour plus de 20. Et un total de 11-1. La seule défaite, à domicile et en prolongation, après un retour des Memphis Grizzlies, l’équipe qui a quitté la saison sans playoffs (au dernier tour du play in). Il y a eu huit matchs d’affilée sur son terrain, maintenant il y a quatre sorties avec marche, attention à ce match, via Brooklyn (mercredi). Ils retrouveront Kevin Durant, qui est au niveau MVP… exactement comme Stephen Curry, qui a terminé les Bulls avec 40 points, 5 passes décisives et 9/17 sur 3s. Un +31 en 34 minutes. Il compte deux matchs avec au moins 9 triples cette saison, le seul joueur à atteindre ce chiffre cette saison. Dans sa carrière, il en a 36. Le suivant avec plus, James Harden et Damian Lillard, sont à 9. Le quatrième, en passant (7), est Klay Thompson. Et Curry est en route pour sa quatrième saison avec 5 triples en moyenne par match. Quelque chose que personne d’autre n’a jamais fait. Déjà, éliminatoires ajoutés et saison régulière, il est le joueur avec le plus de triples de l’histoire (3 366 contre 3 358 pour Ray Allen). Dans les données officielles, celle de la saison régulière, progrès vers un Allen qu’il dépassera en décembre : 2 896 contre 2 973.

Le travail de Draymond Green et Looney et la production de fond de Wiggins ont contribué à des Warriors très profonds : Looney, Iguodala, Bjelica, Porter, Toscano-Anderson, l’émergence de Gary Payton II et, maintenant, de Jonathan Kuminga, numéro 7 au dernier repêchage qui a laissé huit points et quelques dunks de suite au quatrième quart-temps. Et Klay et James Wiseman manquant. Alors, comme pour ne pas prendre ces Warriors au sérieux. LaVine a marqué 23 points pour des Bulls prêts à l’emploi et prêts à l’emploi qui se débrouillent bien mais pas dans le premier rang de la NBA. Là, avec une défense infernale et une attaque catapultée par l’historique Curry, les Warriors sont aux commandes pour l’instant.