“ Drag Queens In Training ”: le spectacle pour enfants du département de l’éducation de New York présente 12 minutes de lecture et de danse “ Lil Miss Hot Mess ” ⋆ . HomePolitique “ Drag Queens in Training ”: le spectacle pour enfants du département de l’éducation de NYC présente 12 minutes de “ Lil Miss ” Lecture et danse du désordre chaud