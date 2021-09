Le spectacle Savage X Fenty de Rihanna critiqué pour les femmes non noires Vanessa Hudgens, Emily Ratajkowski portant des tresses

Rihanna est interpellée sur les réseaux sociaux pour avoir laissé certaines stars qui ne sont pas des femmes noires arborer des tresses lors de son troisième défilé Savage x Fenty.

L’événement est tombé sur Amazon vendredi et a été largement salué en ligne pour sa célébration et sa garde-robe destinées à toutes sortes de corps, grands et petits. Cependant, une partie de la positivité corporelle a été éclipsée pour certains lorsqu’ils ont remarqué que des célébrités comme Vanessa Hudgens et Emily Ratajkowski étaient coiffées de tresses, que beaucoup considéraient comme un look exclusif aux Noirs et accusaient ainsi le spectacle de s’approprier la culture noire.

Il n’a pas fallu longtemps pour que de nombreux téléspectateurs se tournent vers les réseaux sociaux pour appeler Rihanna et la série pour son utilisation de tresses.

“Rihanna a des mfs blancs en tresses pour le spectacle savage x fenty…”, a écrit un utilisateur.

KENDALL ET KYLIE JENNER SLAMMÉS COMME DES « VAUTEURS DE LA CULTURE » POUR S’APPROPRIER DU STYLE CHOLA

“Pourquoi Rihanna a-t-elle laissé Vanessa Hudgens et Emily Ratajkowski porter des tresses dans le spectacle Fenty”, a écrit un autre.

“Maintenant, pourquoi diable Rihanna avait-elle des danseuses blanches en tresses dans le spectacle fenty x savage…”, a noté un troisième utilisateur.

“lmao rihanna mettant vanessa hudgens et emrata dans des tresses n’est pas surprenant à ce stade. pas d’autres commentaires”, a écrit un autre utilisateur.

GWEN STEFANI PORTE UNE ROBE ‘DON’T SPEAK’ POUR CÉLÉBRER LE 25E ANNIVERSAIRE DE MUSIC VIDEO

“Rihanna a-t-elle vraiment choisi/approuvé ces filles yt portant des tresses et des cornrows… comme wtf… soudain les milliards l’ont aveuglée ?” quelqu’un d’autre a écrit.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dans cette image publiée le 23 septembre, Emily Ratajkowski et Bella Poarch sont vues lors du Savage X Fenty Show Vol. 3 présenté par Amazon Prime Video à l’hôtel Westin Bonaventure & Suites à Los Angeles, Californie; et diffusé le 24 septembre 2021. (Kevin Mazur/. pour le Savage X Fenty Show Vol. 3 de Rihanna présenté par Amazon Prime Video)

Les deux femmes ne sont guère les premières à être accusées d’appropriation culturelle pour s’être coiffées de tresses. Kim Kardashian et Kylie Jenner ont toutes deux été critiquées pour appropriation culturelle dans le passé pour avoir assisté à des événements publics tout en portant des tresses. Pendant ce temps, Justin Bieber a été moqué plus tôt cette année lorsqu’il a fait ses débuts en disant qu’il avait coiffé ses cheveux en dreadlocks, ce qui, selon ses détracteurs, était également une appropriation de la culture noire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 23 SEPTEMBRE : (LR) Dans cette image publiée le 23 septembre, Chavez Barrientes et Vanessa Hudgens sont vus lors du Savage X Fenty Show Vol. 3 présenté par Amazon Prime Video à l’hôtel Westin Bonaventure & Suites à Los Angeles, Californie; et diffusé le 24 septembre 2021. (Photo de Kevin Mazur/. pour Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3 Présenté par Amazon Prime Video) (Kevin Mazur/. pour Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3 Présenté par Amazon Prime Vidéo)

D’autres stars telles que Gwen Stefani, Kendal Jenner, Michael Che et Hilaria Baldwin ont également esquivé les allégations d’appropriation culturelle sous diverses formes dans le passé.