Le spectacle Troubadour 2008 de Glen Campbell ouvre la série « Front And Center »

La dernière performance enregistrée filmée par Glen Campbell, récemment sorti sur l’album comme En direct du Troubadour, ouvrira ce soir (1er août) la nouvelle saison de la série Front and Center de la télévision publique.

La programmation de la dixième saison de la série de performances a été annoncée et continuera avec des spectacles nouveaux et récemment filmés, mais commence avec le spectacle de Campbell au célèbre lieu de Los Angeles le 19 août 2008.

Le géant de la country et de la pop sera vu interpréter des succès de carrière tels que « By The Time I Get To Phoenix », « Rhinestone Cowboy » et « Galveston », mais des morceaux du nouvel album de Meet Glen Campbell à l’époque, y compris « Good Riddance » de Green Day (Le temps de ta vie),” Tom Petty’s”Walls”, et “Sadly Beautiful” de Paul Westerberg. Quatre membres de sa famille jouent avec Campbell, tout comme les membres des groupes de Beck, Jellyfish, Jane’s Addiction, Murphy’s Law, D Generation et Danzig.

Les nouveaux épisodes spécialement tournés pour Front et Center ont été capturés principalement dans l’espace de concert Analog de l’hôtel Hutton à Nashville. La série de performances d’une heure est projetée sans publicité. Ils mettront en vedette des noms country et américains comme Old Dominion, Dame A, Maddie & Tae et John Hiatt, se produisant avec Jerry Douglas et l’invité spécial Tommy Emmanuel et comprenant des chansons de son nouvel album Leftover Feelings.

Les épisodes de la série dix se poursuivront jusqu’à la mi-septembre. Les téléspectateurs sont invités à vérifier les listes locales pour les heures de projection, et les épisodes seront également diffusés sur le page YouTube de la série. Plus d’informations sont disponibles sur le site de la série, et la liste complète des épisodes est :

1er août – Glen Campbell

8 août – Dustin Lynch

15 août – Brantley Gilbert

22 août – Old Dominion

29 août – Dame A

5 septembre – Maddie & Tae

12 septembre – John Hiatt avec Jerry Douglas et l’invité spécial Tommy Emmanuel

19 septembre – Sangeeta Kaur avec les invités spéciaux Jon Anderson et Jake Shimabukuro

