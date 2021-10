Le spectacle unique en son genre fête ses 20 ans

Cette semaine marque 20 ans depuis que Jennifer Garner (et sa perruque rouge vif) a honoré nos écrans pour la première fois dans Alias ​​d’ABC. En plus d’être un rendez-vous incontournable, l’émission d’espionnage a lancé de grandes carrières. Et il a pleinement profité du désir naissant de se gaver de séries avec des intrigues complexes et continues. Pour célébrer ce spectacle unique, vous pouvez retrouver Alias ​​sur Amazon Prime Video ou le diffuser sur le service Star de Disney Plus dans certaines régions en dehors des États-Unis.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez revenir en arrière et le regarder!

Une nouvelle prémisse d’espionnage

Dans Alias, Sydney Bristow (Jennifer Garner) est un agent double. Pendant des années, elle a pensé qu’elle travaillait pour une branche secrète de la CIA. En apprenant que son employeur SD-6 est l’ennemi même qu’elle pensait combattre, elle rejoint la vraie CIA. La série mélange espionnage et science-fiction, Sydney étant fréquemment envoyée sur des missions impliquant un mystérieux philosophe et prophète du XVe siècle nommé Milo Rambaldi, dont les inventions peuvent être utilisées dans la technologie de pointe de nos jours.

La série avait des éléments de The Man From UNCLE et Mission: Impossible, tout en faisant son propre truc. Les déguisements exagérés de Sydney sont devenus une marque de fabrique du spectacle. Mais les rebondissements scandaleux de la série étaient vraiment ce qui en faisait une vedette.

Créé juste après le 11 septembre et diffusé au milieu du développement de la guerre contre le terrorisme, Alias ​​a dû marcher sur une ligne fine. Il avait la tâche impossible d’exister sur le moment, de lutter contre l’impérialisme américain et le terrorisme anti-américain, et d’éviter le patriotisme chauvin. Il a réussi d’une manière ou d’une autre, dépeignant des fonctionnaires travaillant dur qui voulaient une meilleure Amérique au milieu d’un réseau complexe de courtiers en pouvoir corrompus. La CIA était pourrie jusqu’à son noyau et à peine tenue en échec par quelques rusés.

C’était désordonné et cela ne fonctionnait pas toujours, mais cela prenait constamment d’énormes risques qu’il était incroyable de regarder tous les dimanches soirs.

Felicity mais en faire de l’espionnage

Parsemé de tous les jeux d’espionnage et d’intrigues, Alias ​​a également présenté l’histoire humaine d’un étudiant diplômé avec tous les problèmes liés à une femme d’une vingtaine d’années qui vivait sa vie au début de l’enfance. Tout aussi importants que Milo Rambaldi, SD-6, la CIA et la famille d’espionnage de Sydney étaient les moments où elle était à la maison, soutenant ses amis et tentant une sorte d’équilibre travail-vie normal.

L’idée d’Alias ​​est en fait née d’essayer de garder Felicity fraîche et engageante.

Cela ressemblait à une extension naturelle de la précédente émission ABC de JJ Abrams, Felicity, à propos d’une jeune femme déménageant à New York pour aller à l’université et se retrouver. Alias, au moins dans ses premières saisons, était Felicity mais avec des espions. Et il y a une bonne raison à cela – c’est exactement comme ça qu’Abrams a eu l’idée. Alors que la salle de l’écrivain essayait de garder le spectacle frais, Abrams a eu une idée. « Et si elle avait toujours été un agent secret ? Elle a fait partie de la CIA », a déclaré le co-créateur de Felicity, Matt Reeves, à IndieWire en 2018.

Cet équilibre était l’un des plus grands atouts de la série, faisant de Sydney un personnage complet tout en augmentant les enjeux de son identité secrète. Comment cacher que vous êtes un espion quand vous avez un colocataire et des amis qui sont toujours là et vous connaissent depuis des années ?

Réinvention constante

En plus de s’étendre sur différents genres, Alias ​​n’a jamais eu peur de jeter le livre de règles.

La télévision a, au fil des ans, augmenté la mise sur les rebondissements. Game of Thrones tuant les personnages principaux en un clin d’œil est devenu presque un cliché. Il faut rester sur ses gardes et ne jamais assumer quoi que ce soit avec beaucoup de télévision de genre.

Alias ​​n’a en aucun cas inventé des cliffhangers et des rebondissements choquants, mais il s’est certainement démarqué par son utilisation des deux. Les saisons se sont terminées par des révélations massives, rendant l’attente de la saison prochaine (c’était du pré-streaming) presque insupportable. La finale de la deuxième saison reste l’un des meilleurs cliffhangers de l’histoire de la télévision. Si vous ne l’avez pas vu, je ne le gâcherai certainement pas ici, mais il suffit de dire que cela a changé la donne comme n’importe quelle finale de ce côté de The Good Place.

Et la série n’a pas toujours attendu la finale de la saison pour jeter un bâton dans ses propres rayons. Un épisode de mi-saison de la saison deux, “Phase One”, bouleverse fondamentalement toute la prémisse de la série, donnant à Sydney un tout nouveau but, avec de nouveaux méchants et tout. Et il s’est donné plusieurs autres réinitialisations de ce type au fil des ans. Ce qui devient une partie normale de la télévision de prestige était assez radical autrefois.

Binging avant binging était cool

Les rebondissements d’Alias, sans parler de la complexité de ses intrigues en cours, étaient également remarquables. Alias ​​a définitivement testé les limites de ce que les nouveaux téléspectateurs pourraient être en mesure de comprendre avec juste un bref segment “précédemment sur”.

Un épisode récapitulatif de la première saison a vu Sydney faire l’objet d’une enquête par la NSA. Dans ce document, ses interrogateurs lui expliquent ce qu’elle fait à la CIA et au SD-6. Nous revisitons des morceaux de la série que nous avons vus jusqu’à présent, organisés pour donner à quelqu’un qui vient de se mettre au courant la chance de se rattraper. Abrams perfectionnerait cette stratégie avec sa prochaine émission, Lost, avec des épisodes de clips narrés pour informer les gens de ce qui se passait.

Les coffrets DVD étaient encore un phénomène relativement nouveau à l’époque (Alias ​​a fonctionné de 2001 à 2006), même s’ils ont sans aucun doute aidé les téléspectateurs à rattraper leur retard entre les saisons.

Des émissions de Netflix comme Stranger Things, The Witcher, Lupin et Bridgerton ont été d’énormes succès sur Netflix. D’autres émissions comme Breaking Bad, Hannibal, Les Sopranos et bien d’autres ont trouvé une seconde vie sur des sites de streaming. Les téléspectateurs peuvent désormais parcourir aussi vite qu’ils le souhaitent d’une manière qui était plus limitée à l’époque.

Alias ​​est arrivé à un moment étrange. Je reste convaincu que cela aurait pu briser Internet en tant qu’émission en streaming, disponible en une seule fois. Là encore, il a eu le temps de se construire lentement sur une longue saison à la télévision. Et cela a probablement aidé à ouvrir la voie à la façon dont la télévision est produite maintenant. Et dans tous les cas, vous pouvez vous en gaver quand vous le souhaitez sur les services de streaming.

Des noms énormes devant et derrière la caméra

Vingt ans plus tard, les voix créatives d’Alias ​​ont continué à travailler sur d’énormes projets.

Le créateur JJ Abrams a créé Lost, réalisé Mission : Impossible 3 et est maintenant producteur de la franchise Mission : Impossible. Il est également devenu le visage des univers Star Trek et Star Wars pendant un certain temps.

Le producteur et réalisateur Ken Olin a été l’une des principales forces derrière le drame à succès de NBC This Is Us. L’écrivain, réalisateur et producteur Alex Kurtzman a été la force principale derrière la nouvelle génération de séries Star Trek : Discovery, Picard et Strange New Worlds. Le producteur et écrivain Drew Goddard a ensuite réalisé Cloverfield et Cabin in the Woods et a dirigé la série Netflix MCU Daredevil. L’écrivain et productrice Monica Owusu-Breen a travaillé sur Fringe et Agents du SHIELD et a été sélectionnée comme showrunner pour un prochain redémarrage de Buffy contre les vampires. Pendant ce temps, l’écrivain et producteur Roberto Orci a travaillé sur divers projets de grande envergure avec Abrams, Michale Bay et Jon Favreau, entre autres.

Les voix créatives derrière Alias ​​ont continué à travailler sur d’énormes projets.

Devant la caméra, Bradley Cooper a joué Will Tippin, le meilleur ami journaliste de Sydney qui nourrit un amour non partagé pour le super espion. C’était avant qu’il ne devienne un acteur et réalisateur de la liste A, huit fois nominé aux Oscars.

Les principales stars invitées comprenaient respectivement les acteurs de James Bond et Shaft, Roger Moore et Richard Roundtree. Des visages familiers d’Hollywood comme Rutger Hauer, Faye Dunaway, Isabella Rossellini, David Carradine, Peggy Lipton, Vivica A Fox, Michael K. Williams, Ethan Hawke, Christian Slater, Djimon Hounsou, Angela Bassett et Griffin Dunne sont tous apparus aussi. Et Alias ​​a présenté des rôles d’invité pour les cinéastes cultes Quentin Tarantino et David Cronenberg, ainsi que les comédiens Jason Segel et Ricky Gervais (à l’époque où la version britannique de The Office gagnait du terrain aux États-Unis).

Le verdict : regardez Alias ​​sur Amazon Prime

Il existe de nombreuses raisons de consulter Alias ​​sur Amazon Prime Video. Ce ne sont que quelques-uns.

Vingt ans après sa première, il est toujours aussi frais. Et vous pouvez voir ses empreintes digitales partout dans le paysage de streaming qui a suivi.

Alors, essayez-le! Vous ne serez pas déçu.