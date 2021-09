Le spectaculaire Samsung Galaxy S21 + 5G atteint son prix minimum, profitez-en ! | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce modèle Samsung Galaxy S21 + 5G était au prix de 1095 euros en été, mais vous pouvez désormais l’obtenir pour un peu plus de 700 euros. C’est un mobile à apprécier.

Acheter un mobile Samsung haut de gamme c’est comme acheter un iPhone : un événement spécial. Les Samsung Galaxy S21 + 5G il possède des caractéristiques uniques qui le rendent différent du reste de la gamme Android.

Voici une excellente occasion de vous emmener un Samsung Galaxy S21 + 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à prix réduit, il ne coûte que 729,99 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

C’est un mobile spectaculaire avec un écran infini, le matériel Android le plus puissant, une connexion 5G et une batterie étendue, par rapport au modèle standard.

C’est le fleuron de Samsung aujourd’hui, pour la puissance, la connectivité et la charge de la batterie, un smartphone qui vous rendra de bons services pendant de nombreuses années.

La première chose qui attire votre attention est son incroyable Écran de 6,7 pouces AMOLED dynamique avec résolution FHD+, 120 Hz et HDR+. La luminosité atteint un incroyable 1 300 nits.

C’est un écran inégalé pour regarder des séries et des films, grâce au HDR, ou à jouer aux jeux vidéos, avec son 120 Hz.

Balade Le processeur le plus puissant de Samsung, l’Exynos 2100, avec GPU ARM Mali A78, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez facilement gérer les applications les plus exigeantes, même sur multitâche.

C’est aussi le mobile idéal pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Possède un Double caméra 12MP (grand angle et super grand angle), ainsi qu’un téléobjectif de 64 Mpx. La caméra pour les selfies atteint 10 Mpx.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Et ne vous inquiétez pas pour la batterie. Avec 4 800 mAh, charge rapide et charge sans fil, vous aurez de la batterie pour toute la journée, et vous pourrez recharger rapidement.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons notre analyse complète du Samsung Galaxy S21 + 5G, où nous détaillons le fonctionnement de cet impressionnant mobile avec de nombreuses photos et vidéos.

Vous avez à votre disposition un Samsung Galaxy S21 + 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à prix réduit, il ne coûte que 729,99 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.