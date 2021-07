Le spectre de la perturbation hante la session de la mousson ; Le gouvernement répertorie 26 projets de loi en 19 séances prévues

Les observateurs des processus législatifs ont vu d’un mauvais œil une tendance croissante à des projets de loi à fort impact obtenant l’assentiment du Parlement sans beaucoup de débat ou d’examen parlementaire (voir graphique), mais les responsables gouvernementaux soutiennent que l’efficacité de l’élaboration des lois ne doit pas être prise en otage par des « inconvenances politique”.

La session de mousson du Parlement débutera lundi avec un programme législatif plutôt chargé, alors même que l’opposition est déterminée à mettre le gouvernement au banc des accusés pour une série de problèmes allant de la hausse des prix à la mauvaise gestion présumée de la deuxième vague de Covid. Au cours de la session prévue pour seulement 19 séances, jusqu’à 26 projets de loi sont inscrits pour examen et adoption, tandis que d’autres pourraient être déposés, y compris des amendements clés aux lois pertinentes pour faciliter la privatisation de quelques banques du secteur public et d’un assureur général dans le l’exercice en cours, selon les sources.

Les observateurs des processus législatifs ont vu d’un mauvais œil une tendance croissante à des projets de loi à fort impact obtenant l’assentiment du Parlement sans beaucoup de débat ou d’examen parlementaire (voir graphique), mais les responsables gouvernementaux soutiennent que l’efficacité de l’élaboration des lois ne doit pas être prise en otage par des « inconvenances politique”.

Parmi les projets de loi énumérés pour la session qui se terminera le 13 août, 17 sont nouveaux, y compris celui visant à modifier le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) pour ratifier le système de résolution dit « pre-pack » pour les MPME et le projet de loi visant à introduire des dispositions habilitantes dans la loi sur l’Autorité de réglementation et de développement des caisses de retraite pour la « couverture universelle des retraites ». Une autre nouvelle législation sera le projet de loi sur les sociétés à responsabilité limitée (amendement) de 2021, qui vise à dépénaliser 12 infractions aggravantes relatives aux violations procédurales et techniques commises par les gestionnaires de LLP.

En vertu des modifications proposées dans IBC, seul le débiteur pourra déclencher sa propre procédure de faillite dans le cadre du régime d’insolvabilité pre-pack pour les MPME. Le nouveau système permettra également une résolution beaucoup plus rapide, coûtera moins cher et réduira les litiges, qui sont souvent déclenchés par des promoteurs défaillants pour conserver le contrôle de leurs entreprises. Pour déposer une demande d’insolvabilité pré-pack, le débiteur MPME devra obtenir l’approbation de créanciers financiers indépendants représentant au moins 66% des cotisations. Les promoteurs honnêtes seront autorisés à soumettre le plan de base pour résolution, qui sera ensuite soumis à un appel d’offres via Swiss Challenge.

Selon certaines sources, pour faciliter le projet de privatisation des banques publiques, le gouvernement pourrait également introduire, au dernier moment, des projets de loi modifiant ou abrogeant les lois sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises) de 1970 et 1980 (lois sur la nationalisation). Bien que ces projets de loi ne soient pas encore répertoriés, des sources officielles ont indiqué que les travaux sur ces projets battaient leur plein. Le plafond des droits de vote de 10 % pour un actionnaire non gouvernemental indépendamment de sa participation est un obstacle à la privatisation des banques du secteur public, ont indiqué des sources. Dans le discours du budget de l’exercice 22, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé le plan du gouvernement de privatiser deux banques du secteur public au cours de cet exercice. La Banque centrale de l’Inde et la Banque indienne d’outre-mer sont probablement des candidats pour cela, en phase avec les suggestions de Niti Aayog.

Un autre projet de loi qui n’est pas répertorié mais qui pourrait être abordé pendant la session de la mousson est le projet de loi sur la protection des données personnelles, 2019 ; la commission parlementaire mixte sur le projet de loi devrait soumettre son rapport d’ici la première semaine de la session.

Le gouvernement prévoit également de demander l’adoption du projet de loi de 2021 sur la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (amendement). En vertu de celui-ci, le Centre peut fixer un délai de 90 jours pour que les clients puissent avoir accès à leurs dépôts jusqu’à un montant assuré de Rs 5 lakh si leurs banques font faillite ou si les retraits sont limités. Dans le budget de l’exercice 21, le gouvernement avait annoncé l’augmentation de la limite des dépôts bancaires assurés en vertu de la loi DICGC à Rs 5 lakh contre Rs 1 lakh. Cette décision vise à assurer un soutien rapide aux déposants des banques en difficulté et à offrir un certain soulagement aux personnes à la suite de la fraude au Punjab et à la Maharashtra Co-operative Bank. Même les clients de Yes Bank ont ​​dû faire face à des difficultés pour retirer leur argent après l’imposition du moratoire.

L’objectif du PFRDA (Amendment) Bill, 2021 est de disposer d’un système d’affiliation automatique des salariés à un régime de retraite — EPFO, NPS ou autre — au moment de l’entrée dans une entreprise. Les changements proposés sont en phase avec le Code de la sécurité sociale en vertu duquel le gouvernement pourrait également déployer des régimes pour les couches les plus faibles de la population active. Les régimes proposés semblent s’inspirer du Royaume-Uni, où les employeurs doivent s’assurer que les personnes sont automatiquement affiliées au régime de retraite au moment de leur entrée dans un emploi et auront le choix d’y mettre fin. Dans la pratique, la grande majorité des travailleurs ne choisissent pas de quitter les régimes de retraite.

Avec la corporatisation des usines de munitions sur les cartes, le projet de loi sur les services de défense essentiels, 2021 se transformera en une loi centrale pour les services de défense essentiels afin de donner au gouvernement de l’Union le pouvoir d’assurer un approvisionnement ininterrompu d’armes, de munitions et d’autres biens et services aux forces armées. Forces en cas de grève des travailleurs.

Le projet de loi de 2021 sur les experts-comptables, les comptables de frais et de travaux et les secrétaires d’entreprise (amendement) vise à réformer et accélérer le dispositif disciplinaire des instituts concernés. Le projet de loi de 2021 sur les pipelines pétroliers et minéraux (amendement) vise à rendre robuste le système de pose de pipelines pour le transport du pétrole et des minéraux.

En vertu du projet de loi (amendement) sur l’électricité de 2021, les discothèques gérées par l’État en place devront «fournir un accès non discriminatoire à leur système de distribution à toutes les discothèques enregistrées dans la même zone d’approvisionnement», en échange de frais de transport à déterminer par l’État. régulateurs de puissance. Elle prescrira également les droits et devoirs des consommateurs. Le projet de loi modifiant le projet de loi de 2021 sur les zones houillères (acquisition et développement) permettra l’acquisition de terres pour l’exploitation commerciale du charbon par des acteurs du secteur privé.

La session budgétaire du Parlement s’est tenue du 29 janvier 2021 au 25 mars 2021 avec un total de 24 séances après ajustement pour une pause et une conclusion plus précoce de la session que prévu. Au cours de cette session, 13 projets de loi ont été déposés et 11 ont été adoptés, à l’exception des sept projets de loi de finances et de crédits, qui ont également été adoptés. En moyenne, Lok Sabha a adopté un projet de loi 10 jours après son introduction et Rajya Sabha a adopté des projets de loi après 3 jours. En moyenne, Lok Sabha a discuté d’un projet de loi pendant 2,5 heures avant de l’adopter, tandis que Rajya Sabha a discuté d’un projet de loi pendant 2 heures avant de l’adopter, selon PRS Legislative Research. Sur les 13 projets de loi présentés lors de la session budgétaire, aucun n’a été renvoyé en commission parlementaire.

Le chef du Congrès et ancien ministre des Finances, P Chidambaram, a déclaré la semaine dernière que l’opposition se concentrerait sur l’inflation élevée – la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation est restée supérieure à la fourchette de confort de la Reserve Bank of India 2-6% pour le deuxième mois consécutif de juin – et cherche un débat sur la question dans les deux Chambres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.