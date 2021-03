Le Spelman College bat le record des demandes d’admission: TheGrio ⋆ .

Le Spelman College a reçu son plus grand pool d’applications dans les 140 ans d’histoire du collège des femmes noires d’Atlanta alors que l’intérêt pour les collèges et universités historiquement noirs grandit.

Plus de 11 000 candidatures ont été soumises pour le cycle académique qui débute cet automne, une augmentation de 20% du nombre de candidats que Spelman a vus l’année précédente, a annoncé l’école sur son site Internet.

«L’intérêt croissant pour Spelman témoigne de la réputation de l’Ordre en tant que femmes noires diplômées dotées d’un avantage concurrentiel qui accèdent à des postes de direction dans tous les secteurs et ont un impact positif sur les changements dans leurs communautés», a déclaré Mary Schmidt Campbell, Ph.D., présidente école sélective.

Dr Mary Schmidt Campbell (Photo de Paras Griffin / . pour 20th Century Fox)

L’auteur et chercheur en art et culture a poursuivi: «Notre équipe d’admission a fait un excellent travail en partageant nos résultats stellaires avec des étudiants potentiels de partout au pays. Nous sommes ravis que ces jeunes esprits brillants saisissent l’opportunité de faire l’expérience de notre éducation unique en arts libéraux en postulant à Spelman.

Chelsea Holley, directeur par intérim des admissions, attribue l’afflux de demandes à la plus grande urgence de soutenir les HBCU par la communauté noire au cours de la dernière décennie.

«De la fondation des premières organisations d’étudiants noirs dans leurs lycées à la défense des droits des électeurs lors de l’élection présidentielle de 2020, ce pool de candidats s’est engagé civiquement, s’est engagé à diriger et à la mission même du Spelman College», a-t-elle déclaré.

Le collège déclare n’avoir constaté aucun changement dans le profil académique global des candidats qu’il examine pour l’admission. Les étudiants admis à l’école ont en moyenne une moyenne générale au lycée de 3,8 et un score SAT moyen de 1203. Le bassin de candidats originaires de Géorgie a augmenté de 4%.

Une vue générale de la discussion de questions-réponses sur les «figures cachées» lors de la convocation de Spelman au Spelman College le 17 novembre 2016 à Atlanta, en Géorgie. (Photo de Paras Griffin / . pour 20th Century Fox)

«Les étudiants sont attirés par Spelman en raison de ses programmes solides et de son héritage de production de leaders inspirants. L’histoire de Spelman en est une qui invoque la fierté, l’appartenance et la signification historique », a déclaré Holley. «Nous avons eu l’intention de partager la riche tradition et l’héritage de Spelman, tout en soulignant notre capacité à produire la prochaine génération de leaders dans une société à la pointe de la technologie. Nous avons constamment évolué et avons réussi à rester à la pointe de l’éducation et du développement professionnel des femmes d’ascendance africaine. »

Le voisin du Spelman College, Morehouse College, a également récemment vu un afflux de candidatures, ayant mis en place un programme en ligne avec des frais de scolarité réduits pour les hommes qui cherchent à poursuivre des études qu’ils n’ont jamais achevées. Selon un article récemment publié par NPR, citant un rapport du US Census Bureau, l’institution historique bien connue pour produire des dirigeants comme le Dr. Martin Luther King jr. et Spike Lee a reçu plus de demandes de renseignements qu’il n’en a vu de candidats pour son programme traditionnel sur le campus l’année dernière.

Une vue d’un camion d’affichage au Spelman College pour #ALLINFORVOTING Get Out The Vote Billboard Campaign le 31 octobre 2020 à Atlanta, Géorgie. (Photo par Marcus Ingram / . pour ALL IN: The Fight for Democracy)

Le Spelman College est largement considéré comme le leader mondial de l’éducation des femmes de la diaspora africaine. La réputation de Spelman en tant que principale productrice de doctorats noirs féminins du pays en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) est inégalée.

US News & World Report classe Spelman n ° 1 parmi les collèges et universités historiquement noirs, la 14e année consécutive où l’école a reçu cette reconnaissance. Il se classe également au 4e rang pour la mobilité sociale parmi les collèges d’arts libéraux et au 54e rang parmi tous les collèges d’arts libéraux du pays.

