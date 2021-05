Le Spezia Calcio accueille l’AS Roma lors de la dernière journée

22/05/2021 à 20:48 CEST

La Rome visitez ce dimanche pour Stade Alberto Picco se mesurer avec Spezia à son trente-huitième tour de Serie A, qui débutera à 20h45.

le Spezia Calcio affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la trente-huitième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté la victoire dans son domaine dans le Stade Alberto Picco 4-1 contre Turin, avec des buts de Martin Erlic, M’Bala Nzola Oui Riccardo saponara. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté neuf des 37 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 50 buts pour et 70 contre.

Du côté des visiteurs, le AS Roma a réussi à vaincre le Lazio 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Henrikh Mkhitaryan Oui Pierre, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Spezia Calcio. Avant ce match, le AS Roma ils avaient gagné dans 18 des 37 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un bilan de 66 buts marqués contre 56 encaissés.

En tant que local, le Spezia Calcio a réalisé un bilan de cinq victoires, sept défaites et six nuls en 18 matchs joués dans son stade, de sorte que les visites au stade Stade Alberto Picco Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le AS Roma a un bilan de cinq victoires, 10 défaites et trois nuls en 18 matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les RomeEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Spezia et la Rome dans cette compétition c’était en janvier 2021 et s’est terminée par un score de 4-3 en faveur de la Rome.

Actuellement, le AS Roma il est en tête du classement avec une différence de 23 points par rapport à son rival. le Spezia Calcio Il arrive au meeting avec 38 points dans son casier et occupant la quinzième place avant le match. De son côté, le AS Roma il a 61 points et est septième du tournoi.