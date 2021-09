Le Spices Board organisera dimanche une vente aux enchères électronique spéciale pour la cardamome

in

L’enchère électronique doit avoir lieu au centre d’enchères électroniques du Conseil à Puttady à Idukki.

Le Spices Board a annoncé vendredi qu’il organisait une gigantesque vente aux enchères spéciale de cardamome en une seule journée le dimanche 26 septembre, dans le cadre du programme de 75 semaines intitulé “Azadi Ka Amrit Mahotsav” pour commémorer les 75 ans des célébrations de l’indépendance.

La vente aux enchères en ligne réunira la communauté des épices permettant aux producteurs d’épices de se connecter avec les commerçants d’épices du pays pour participer à cette plus grande vente aux enchères en ligne de cardamome.

“Il s’agit d’une vente aux enchères électronique spéciale en dehors de la vente aux enchères électronique régulière prévue pour faciliter la vente aux enchères électronique de 75 000 kg de petite cardamome pour commémorer les 75 glorieuses années d’indépendance”, a déclaré D Sathiyan IFS, secrétaire, Spices Board.

“Cette vente aux enchères aidera la communauté des producteurs d’épices en leur donnant une opportunité supplémentaire de vendre leurs produits, en plus d’augmenter la compétitivité conduisant à une augmentation du prix de leurs produits”, a ajouté le secrétaire du Spices Board.

La vente aux enchères en ligne est organisée à l’unisson avec Vanijya Saptah, une série d’événements axés sur la croissance économique et la promotion des exportations par le Département du commerce et le Conseil des épices. Un grand nombre d’exportateurs, la communauté des commerçants devraient prendre part à cette gigantesque vente aux enchères de cardamome.

L’e-enchère commencera le matin et se terminera le même jour.

