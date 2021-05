Le Spider-Man de Tom Holland rencontrera-t-il Venom et les autres personnages Marvel de Sony? Voici ce que dit un dirigeant

Cela a pris des années, mais les fans se sont réjouis lorsque Sony et Marvel Studios ont officiellement uni leurs forces en 2015 pour amener Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, ce que certains ne s’attendaient peut-être pas à voir Sony développer sa propre franchise de films mettant en vedette des personnages du coin de Spider-Man de l’univers Marvel, à commencer par Venom de 2018. Avec plus de films en route, beaucoup se demandent si Spider-Man de Tom Holland croisera jamais l’un de ces personnages, et un cadre de Sony a récemment partagé quelques réflexions à ce sujet.