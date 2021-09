Le spin FP1 “n’était pas de ma faute”, insiste Lando Norris

in

Lando Norris a déclaré que son vrille à la fin de la FP1 pour le Grand Prix de Russie n’était pas de sa faute.

Le pilote McLaren est arrivé à Sotchi après avoir terminé sa course la plus élevée de tous les temps en Formule 1, prenant la deuxième place à Monza la dernière fois derrière son coéquipier Daniel Ricciardo.

Un autre podium ce week-end ne regarde certainement pas au-delà du Britannique, d’autant plus que Max Verstappen et Charles Leclerc partiront en fond de grille en raison de pénalités moteur.

Ce n’est pas un circuit qui conviendra aussi à McLaren à Monza, admet Norris. Pourtant, il a tout de même réussi à signer le quatrième meilleur temps des FP2 après avoir terminé huitième de la séance du matin.

C’est sur le chemin du retour dans les stands après la chute du drapeau à damier en FP1 que le pilote de 21 ans a filé, subissant des dommages à l’aile avant de son MCL35M.

Cependant, Norris a insisté sur le fait que cela n’était pas dû à une perte de concentration – cela résultait simplement d’un problème avec son groupe motopropulseur Mercedes.

“Ce n’était pas de ma faute, ce n’était pas une vrille embarrassante”, a déclaré Norris à la Formule 1. “Quelque chose s’est passé avec le moteur. J’ai aussi endommagé l’aileron avant, ce qui n’était pas ce que nous voulions à la fin de la séance, voire pas du tout.

«Mais je pense que toute la journée a été un peu de haut en bas. Nous avons eu pas mal de difficultés en FP1, mais nous avons apporté pas mal de changements à la voiture pour les deuxièmes essais et nous l’avons nettement améliorée. Reparti avec un sentiment plus positif à la fin d’aujourd’hui avant demain et dimanche.

Bien que Ricciardo et Norris aient été aidés en Italie par l’accident qui a mis Verstappen et Lewis Hamilton hors de la course, il serait injuste de dire qu’ils ont eu de la chance.

Cependant, le plus grand nombre de virages plus lents suggère que l’ancien site des Jeux olympiques d’hiver ne convient pas autant à McLaren.

“Certaines de nos forces à Monza ne sont pas comme montré ici et il y a plus de points faibles où nous ne sommes tout simplement pas aussi forts”, a expliqué Norris.

« Cela peut encore se sentir relativement bien, mais cela ne se traduit tout simplement pas par un temps au tour réel, donc je ne dirais pas que nous sommes aussi compétitifs qu’à Monza, c’est sûr.

“Mais il y a toujours un sentiment décent et nous pouvons être compétitifs par rapport à Ferrari et AlphaTauri et les gens contre qui nous courons vraiment.”