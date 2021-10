Le spin-off de ’90 Day Fiance’ arrive sur Discovery+ en novembre

??

Certaines des plus grandes personnalités de 90 Day Fianc? sont à la recherche d’un deuxième coup d’amour. La deuxième saison de 90 Day: The Single Life débute sur discovery+ le vendredi 12 novembre, alors que certains des noms les plus mémorables de la franchise TLC s’efforcent de surmonter leurs relations ratées et de naviguer dans le monde des rencontres modernes – des fantômes aux premiers rendez-vous. aux voyages internationaux.

Et peut-être même trouver l’amour l’un avec l’autre : « Pour la première fois dans l’histoire des 90 jours, deux célibataires issus de différentes relations de 90 jours se connectent et suscitent un intérêt l’un pour l’autre après avoir mis fin aux choses avec leurs ex américains », taquine la description de la saison.

Ces deux singles sont Jesse Meester, qui est sorti avec Darcey Silva dans 90 Day Fianc ?: Before the 90 Days Seasons 1 et 2, et Jeniffer Tarazona, la colombienne qui a fait ses débuts dans la saison 3 de 90 Day Fianc ? Tim Malcolm. Après s’être rencontrée en ligne, Meester envisage d’aller jusqu’au bout pour que les choses fonctionnent, mais Tarazona a un secret : elle sort avec un autre homme localement. Qui Tarazona choisira-t-elle en matière d’amour ?

Les autres membres de la distribution incluent 90 Day Fianc?: Avant les 90 jours alun Stephanie Matto, qui a rompu avec sa petite amie australienne Erika Owens lors de la finale de mai 2020 de la saison 4 et Natalie Mordovtseva, une originaire d’Ukraine dont la relation désordonnée avec son ex-mari Mike Youngquist était chronique sur les saisons 7 et 8 de 90 Day Fianc? et la saison 6 de Happily Ever After ?.

{replyCount}commentaires

Big Ed, dont la relation était Rosemarie « Rose » Vega, s’est terminée par un désastre lors de la saison 4 de 90 Day Fianc?: Before the 90 Days, avait précédemment poursuivi Liz Woods lors de la première saison de The Single Life, et il est de retour dans la saison 2 pour réessayer. La mère de Colt Johnson, Debbie Johnson, est prête à y retourner après avoir été veuve pendant 13 ans, et Syngin Colchester cherche à recommencer après son divorce avec Tania Maduro après avoir quitté l’Afrique du Sud pour l’épouser dans la saison 7 de 90 Day Fianc ? et la saison 5 de 90 Day Fianc?: Happily Ever After?. Qui trouvera l’amour ? 90 Day: The Single Life Season 2 arrive à la découverte + vendredi 12 novembre.