Le spin-off de « A Quiet Place » a un nouveau réalisateur

Le spin-off A Quiet Place de Paramount Pictures a un nouveau réalisateur. Michael Sarnoski, qui a dirigé Nicolas Cage dans le film acclamé par la critique Pig, est en pourparlers pour réaliser le film, rapporte Deadline. Il succèdera à Jeff Nichols, le réalisateur de Take Shelter, Mud, and Loving.

On n’en sait pas trop sur le projet, mais ce ne sera pas A Quiet Place Part III. Il est basé sur une nouvelle idée de John Krasinski, qui a réalisé et joué dans les deux premiers films. Cependant, Krasinski et Emily Blunt ne devraient pas être dans le film. Au lieu de cela, Paramount espère que le projet pourra aider à étendre l’univers A Quiet Place et voir s’il peut survivre sans l’intendance de Krasinski.

Nichols a quitté le projet en octobre, apparemment pour passer à un autre projet de science-fiction sur lequel il travaille à Paramount. En juin, le studio a programmé le film pour le 31 mars 2023. Il semble cependant peu probable qu’il respecte cette date en raison du changement de réalisateur.

La franchise A Quiet Place a été lancée en 2018 et a présenté au public un monde envahi par des extraterrestres aveugles dotés d’un incroyable sens de l’ouïe. Cela a forcé les personnages de Krasinski et Blunt à communiquer en utilisant la langue des signes. Millicent Simmonds et Noah Jupe ont joué leurs enfants à l’écran. Bryan Woods et Scott Beck ont ​​écrit l’histoire, tandis que Krasinski a contribué au scénario. Ce fut un succès surprise pour Paramount, rapportant plus de 350 millions de dollars dans le monde avec un budget de 17 millions de dollars seulement.

A Quiet Place Part II a été écrit et réalisé par Krasinski et a présenté la plupart des acteurs principaux. Cillian Murphy et Djimon Hounsou ont rejoint le casting. Le film a été créé en mars 2020, mais sa sortie a été retardée d’un an jusqu’en mai 2021. Il s’agissait de la première grande sortie en salles uniquement pendant la pandémie de coronavirus et a rapporté 297,4 millions de dollars dans le monde.

Quant à Sarnoski, il a immédiatement été acclamé par la critique pour Pig. Le film met en vedette Cage dans le rôle d’un ancien chef à la recherche de son cochon bien-aimé. Cage a participé à la conversation sur les récompenses et a été nominé pour le meilleur acteur aux Critics ‘Choice Movie Awards. Sarnozki a reçu le National Board of Review Award du meilleur premier réalisateur. Le film est disponible en streaming sur Hulu. Pendant ce temps, les films A Quiet Place sont diffusés sur Paramount +.