Le spin-off de Bitmain Matrixport atteint le statut de licorne Crypto new media

La plate-forme de services financiers de crypto-monnaie a environ 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion

Matrixport, une société dirigée par le fondateur de Bitmain, a annoncé hier avoir conclu un tour de table de série C qui a porté sa valorisation à plus d’un milliard de dollars. Des rapports faisant surface aujourd’hui ont indiqué que le cycle était dirigé par K3 Ventures, DST Global et C Ventures. Parmi les autres partenaires impliqués dans le tour figuraient Palm Drive Capital, Cachet Group, Tiger Global, A&T Capital et CE Innovation Capital.

Le PDG de la société, Ge Yuesheng, a confirmé que le tour avait permis de récolter plus de 100 millions de dollars. Il a également expliqué que la société avait l’intention d’offrir des services bancaires pour la cryptographie plutôt que de fournir des services de portefeuille et d’agir comme un échange pour les utilisateurs.

« Nous ne sommes pas un échange ; nous ne sommes pas un portefeuille. Nous sommes une banque crypto », a-t-il déclaré.

Yuesheng a en outre affirmé que la société prévoyait désormais de devenir publique au cours des cinq prochaines années dans l’espoir d’avoir sécurisé des centaines de milliards de dollars d’actifs sous gestion.

« La crypto-banque est toujours un créneau en croissance rapide par rapport aux portefeuilles et aux échanges. Nos clients sont principalement des particuliers fortunés en crypto qui ont un large éventail d’attentes en matière de risque et de rendement. »

Matrixport existe depuis 2019, après avoir été créé par le fondateur de Bitmain. Depuis sa création, la plateforme de services financiers cryptographiques a levé 129 millions de dollars. Il a également atteint le statut de licorne, ce qui en fait la deuxième configuration de crypto pour le propriétaire Yuesheng Ge à le faire. Le dernier cycle de financement, tel que décrit par la société, est destiné à investir dans des activités de recherche, à renforcer la sécurité et à améliorer l’expérience utilisateur.

La société a atteint des sommets impressionnants au cours des deux dernières années, car elle gère désormais 10 milliards de dollars d’actifs. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’accroître sa présence dans le secteur mondial de la cryptographie en utilisant le financement qu’elle a obtenu de ce cycle. Matrixport fournit une variété de services de cryptographie à ses clients, facilitant principalement la garde de crypto, le commerce de la devise et également la gestion d’actifs pour les clients institutionnels.

Les sociétés partenaires de Matrixport l’ont félicité pour sa structure dans le secteur de la cryptographie et étaient satisfaites de la conservation offerte par sa plate-forme.

“Matrixport a fait preuve d’un formidable leadership éclairé en tant que plate-forme de services financiers d’actifs numériques en étant les premiers à proposer une suite bien organisée d’offres d’investissement crypto innovantes”, a noté MX Kuok, de K3 Ventures.

La société de services financiers d’actifs numériques s’ajoute aux nombreuses sociétés de cryptographie qui ont levé des fonds ces derniers mois. Cela montre également l’envie croissante des entreprises d’investir dans les crypto-monnaies malgré la crise observée plus tôt sur le marché de la crypto.