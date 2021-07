Le spin-off de “Days of Our Lives” commandé chez Peacock

Un nouveau spin-off fait son chemin vers Peacock. Lundi, The Hollywood Reporter a annoncé qu’un spin-off de Days of Our Lives avait atterri sur Peacock, le service de streaming de NBCUniversal. La série, qui s’intitulera Days of Our Lives : Beyond Salem, comprendra cinq épisodes.

Days of Our Lives: Beyond Salem réunira des personnages qui sont apparus dans le feuilleton au fil des ans alors qu’ils naviguent dans un mystère concernant des bijoux volés. Les membres actuels et anciens de la distribution apparaîtront dans ce spin-off. Plusieurs des stars actuelles de Days of Our Lives qui apparaîtront dans le spin-off incluent Deidre Hall, Robert Scott Wilson, James Reynolds et Victoria Konefal. THR a également rapporté que les acteurs Jackée Harry, Drake Hogestyn, Billy Flynn, Sal Stowers et Lamon Archey apparaîtront également dans Days of Our Lives: Beyond Salem. De plus, une ancienne très célèbre de Days retournera à Salem.

Lisa Rinna, qui joue actuellement dans Real Housewives of Beverly Hills, apparaîtra dans Days of Our Lives: Beyond Salem. Elle reprendra son rôle de Billie Reed, qui est un agent de l’International Security Alliance. Rinna est apparue pour la dernière fois dans la série en 2018. La star de télé-réalité est apparue dans plus de 700 épisodes depuis qu’elle a rejoint la série en 1992. Quant à ce que Beyond Salem impliquera, il suivra plusieurs personnages différents qui sont pris dans ce mystère. John et Marlena, interprétés respectivement par Hogestyn et Hall, se rendent à Zurich pour un long week-end. Ben et Ciara, joués par Wilson et Konefal, sont également sur la route alors qu’ils font un voyage à la Nouvelle-Orléans. Le scénario de Chad (qui présente la représentation du personnage par Flynn) le trouvera à Phoenix, alors qu’il rend visite à des amis.

Abe, Paulina, Lani et Eli, interprétés par Reynolds, Harry, Stowers et Archey, partent en vacances à Miami. Le cambriolage du bijou est la principale cause d’inquiétude au milieu de toutes ces vacances. Les personnages sont tous impliqués dans ce casse particulier, car cela pourrait présenter des “conséquences désastreuses” pour Salem. Le personnage de Rinna, Reed, sera l’agent chargé de trouver les bijoux manquants. Pour le moment, aucune date de début n’a été fixée pour ce spin-off. La nouvelle de Days of Our Lives: Beyond Salem intervient peu de temps après que NBC a annoncé que le feuilleton avait été renouvelé pour deux saisons supplémentaires. Avec ce renouvellement, Days sera diffusé jusqu’à sa 58e saison en 2022-2023.