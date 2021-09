Le spin-off de ‘Flintstones’ arrive sur HBO Max, regardez la bande-annonce

Les Flintstones est l’une des sitcoms familiales les plus emblématiques de tous les temps, il n’est donc pas surprenant que les esprits créatifs de Warner Bros. veuillent les faire revivre pour de nouveaux projets. Alors qu’Elizabeth Banks travaille sur une suite pour adultes intitulée Bedrock, HBO Max est sur le point de lancer une nouvelle version de l’univers des Flinstones pour tous les âges. Yabba-Dabba Dinosaurs est un nouveau spectacle d’animation centré sur Pebbles (la fille de Fred et Wilma Flintstone) et Bamm-Bamm (le fils de Barney et Betty Rubble). Selon un communiqué, l’émission arrive le 30 septembre et HBO Max a dévoilé une nouvelle bande-annonce en prévision.

L’émission est nouvelle pour le public américain, bien qu’à l’échelle internationale, elle puisse déjà la connaître. Warner Bros. a dévoilé pour la première fois les dinosaures Yabba-Dabba en 2018. En 2020, il a commencé à être diffusé sur Boomerang sur certains marchés européens et sur Teletoon au Canada. L’émission était initialement prévue pour le service de streaming Boomerang aux États-Unis, mais il semble que ces plans aient changé.

Lors de son annonce initiale, Broadway World a rendu compte du synopsis. On y lit : “Yabba-Dabba-Doo ! Pebbles et Bamm-Bamm sont de retour dans cette série animée d’un quart d’heure, Yabba-Dabba Dinosaurs ! Warner Bros. Animation vous emmène au-delà de Bedrock à The Crags, un vaste territoire aussi dangereux et sauvage comme les dinosaures qui l’habitent.

« Pebbles Flintstone et Bamm-Bamm Rubble sont deux meilleurs amis, qui ont grandi à l’époque préhistorique où les dinosaures et les bêtes géantes parcouraient encore la terre. Mais aussi excitant que cela puisse paraître, ils vivent dans un vieux Bedrock paisible et calme, une civilisation domestique moderne similaire C’est pourquoi chaque fois qu’ils en ont l’occasion, Pebbles, Bamm-Bamm et Dino se dirigent vers la nature sauvage, aidant de nouveaux amis, combattant de nouveaux ennemis et apprenant la vie à travers leurs des aventures folles sans fin. De retour à Bedrock, Fred, Wilma, Barney et Betty apprécient toujours toutes les bizarreries et les pièges familiers de la vie en tant que famille moderne de l’âge de pierre, ne connaissant pas tous les ennuis (et s’amuser !) dans lesquels leurs enfants se lancent. “

On ne sait pas comment HBO Max formatera la sortie, mais 26 segments (jumelés en 13 épisodes) ont été confirmés pour être produits. Malheureusement, on ne sait pas si Yabba Dabba Dinosaurs reviendra pour d’autres épisodes au-delà de la saison 1. Warner Bros. avait initialement annulé la production de la série fin 2018, et il n’y a eu aucun signe de vie publiquement.