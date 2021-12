Le scénariste Steve Conrad aurait signé un contrat avec le scénariste et producteur exécutif de l’une des séries dérivées de Game of Thrones de HBO. Parmi les projets en développement se trouve une adaptation de la nouvelle série de Martin The Tales of Dunk & Egg, et des sources proches de la production ont déclaré à Deadline que Conrad avait été embauché. Jusqu’à présent, Conrad et HBO n’ont pas commenté le rapport.

Conrad est surtout connu pour avoir créé et écrit la série originale d’Amazon Prime, Patriot, et pour avoir écrit des films comme Wonder, The Secret Life of Walter Mitty et The Weather Man, entre autres. L’écriture est originaire de Floride et il a actuellement une série de comédie en stop motion diffusée sur AMC + appelée Ultra City Smiths. Les fans inconditionnels de l’écriture de George RR Martin sont déjà occupés à se demander si Conrad a les qualifications pour couvrir Westeros – en particulier les romans préférés des fans connus sous le nom de Dunk & Egg.

Aussi l’idée de quelqu’un atteignant quelque chose qu’ils pensaient auparavant était au-delà d’eux. Son grand succès était The Pursuit of Happyness avec Will Smith. Le Weatherman avec Nicholas Cage. La vie secrète de Walter Mitty. Merveille. Aussi visiblement très sentimental. – Joe Magician ️ (@TheJoeMagician) 30 novembre 2021

Les Contes de Dunk & Egg sont des nouvelles qui se déroulent à Westeros environ 90 ans avant les événements de A Game of Thrones et A Song of Ice and Fire. Ils suivent le point de vue d’un « chevalier de la haie » appauvri par des principes, connu sous le nom de Ser Duncan le Grand. Dans la première nouvelle, « The Hedge Knight », « Dunk » se retrouve accidentellement mêlé à la famille Targaryen au pouvoir et finit par prendre le jeune Aegon « Egg » Targaryen comme écuyer. Les deux parcourent Westeros dans deux autres romans, « L’épée jurée » et « Le chevalier mystère », observant la vie des gens ordinaires et intervenant là où ils le peuvent.

Les histoires sont beaucoup plus petites et plus simples que le reste de la série de Martin, mais les fans s’attendent à ce qu’elles aient des implications majeures sur la continuité sur la route. Dans les livres de Martin, nous apprenons qu’Egg est devenu roi, bien que son rang inférieur dans l’ordre de succession lui ait valu le surnom d' »Aegon l’improbable ». Il est le roi qui met en scène la mystérieuse « tragédie de Summerhall » plus tard dans la vie, ce qui, selon Martin, sera une révélation importante pour le reste de l’histoire.

Martin a également déclaré qu’il avait l’intention d’écrire au moins six autres nouvelles dans cette série et qu’il gardait quelques mystères sur ses personnages pour une réponse plus tard. Bien sûr, compte tenu de la lenteur de Martin à terminer A Song of Ice and Fire lui-même, les fans craignent de lancer une nouvelle série basée sur des sources incomplètes.

Martin lui-même n’a pas encore commenté l’adaptation de Dunk & Egg, et jusqu’à présent HBO non plus. Un script de Conrad peut simplement être la prochaine étape du développement qui ne mènera finalement nulle part, avec au moins cinq autres retombées de Game of Thrones en préparation. Pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est que House of the Dragon sortira en 2022.