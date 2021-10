Les fans d’Ana de Armas qui ont été déçus par son manque de temps d’écran dans le film de James Bond Pas le temps de mourir verront la star de Knives Out diriger son propre film d’action. De Armas aurait été choisi pour jouer le rôle principal dans Ballerina, un spin-off de John Wick mettant en vedette le personnage brièvement présenté dans John Wick: Chapitre 3 – Parabellum. Le film sera réalisé par le cinéaste Underworld Len Wiseman.

De Armas est maintenant en pourparlers pour jouer dans Ballerina, a rapporté Deadline jeudi. Shay Hatten, qui a travaillé sur Army of the Dead et Parabellum de Zack Snyder, a écrit le scénario. Lionsgate est à nouveau le studio derrière le projet, avec Basil Iwanyk, Erica Lee et le réalisateur de John Wick Chad Stahelski en tant que producteurs. Le budget serait d’environ 50 à 80 millions de dollars. On ne sait pas si Keanu Reeves sera dans le film, mais les producteurs « espèrent » que lui et Anjelica Huston feront des camées.

(Photo : TOLGA AKMEN/. via .)

La nouvelle que Ballerina était en préparation a fait surface en octobre 2019, quelques mois après la sortie de Parabellum en salles. Dans ce film, un personnage qui est une ballerine s’entraînant pour devenir un assassin a été présenté, joué par Unity Phelan. En mai 2020, Stahelski a confirmé que Wiseman dirigerait et a expliqué en quoi Ballerina serait différent des principaux films de John Wick.

« L’avoir [Ballerina director Len Wiseman] à bord et en abordant une partie de la conception de l’action d’un point de vue légèrement différent, c’est-à-dire les décors, l’implication du personnage, comment et ce qu’il veut faire pendant les séquences d’action, le rend un peu frais », a déclaré Stahelski au Hollywood Reporter à la temps. « Donc, nous ne faisons pas que nous copier encore et encore avec du gun-fu ou quelque chose comme ça. Et parce que le personnage est différent, nous allons avoir une vision différente des choses. Mais en ce qui concerne le niveau, la compétence ou le style d’action ? Oui. Je prévois d’être là pour aider chaque fois que je peux. Et notre équipe de cascadeurs 87eleven sera très activement impliquée pour aider Len dans tous ses besoins d’action. »

De Armas, 33 ans, a commencé à jouer à Cuba et en Espagne avant de déménager à Los Angeles. Elle a décroché son premier rôle anglophone dans Knick Knock (2015), avant que sa carrière ne décolle vraiment lorsqu’elle a joué le rôle de l’IA Joi dans Blade Runner 2049 en 2017. En 2019, elle a joué dans Knives Out, ce qui lui a valu le premier Golden Nomination aux Globes de sa carrière.

L’année dernière devait initialement être une année énorme pour elle, mais Pas le temps de mourir a été reporté à cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le dernier film de James Bond, elle a un rôle mémorable dans le rôle de Paloma, l’espionne avec qui 007 travaille lors de son escale à Cuba. De Armas joue également dans Blonde à venir d’Andrew Dominik, un drame non conventionnel de Marilyn Monroe basé sur le livre de Joyce Carol Oates. Blonde sortira enfin sur Netflix l’année prochaine. De Armas joue également dans le prochain film d’action de Netflix, The Grey Man, réalisé par Joe et Anthony Russo, et Deep Water, avec Ben Affleck.