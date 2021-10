AMC a officiellement donné son feu vert à la série d’anthologies épisodiques Tales of The Walking Dead, le quatrième spin-off de l’univers plus vaste de The Walking Dead. La commande officielle de la série a été remise mardi et intervient alors que la série phare The Walking Dead touche à sa fin, la saison 11, la partie A étant terminée dimanche et la finale de la série devant être diffusée en 2022.

Contrairement aux autres émissions de l’univers TWD, Tales of The Walking Dead sera une série d’anthologies. Situé dans le monde de The Walking Dead, chaque épisode autonome d’une heure se concentrera sur les personnages nouveaux et établis, qui n’ont pas encore été annoncés. Channing Powell, qui a été scénariste et producteur de la série phare et de son premier spin-off, Fear the Walking Dead, servira de showrunner et travaillera en étroite collaboration avec Scott M. Gimple, responsable du contenu de Walking Dead Universe. Gimple a déclaré que la série, « plus que toute autre dans l’univers de Walking Dead, fonctionne sur de nouvelles voix, perspectives et idées – donnant vie à des histoires différentes de celles que nous avons racontées auparavant ». La production de Tales of The Walking Dead devrait commencer au début de l’année prochaine, la série devant être diffusée sur AMC + et AMC l’été prochain. La première saison comprendra six épisodes.

« The Walking Dead est une émission qui est entrée dans l’histoire de la télévision et a attiré une armée de fans passionnés et très engagés », a déclaré Dan McDermott, président de la programmation originale pour AMC Networks et AMC Studios, dans un communiqué de presse. « Nous voyons tellement de potentiel pour un large éventail de narrations riches et fascinantes dans ce monde, et le format d’anthologie épisodique de Tales of the Walking Dead nous donnera la possibilité de divertir les fans existants et offrira également un point d’entrée pour les nouveaux téléspectateurs, en particulier sur les plateformes de streaming. Nous avons vu l’attrait de ce format dans des classiques de la télévision comme The Twilight Zone et, plus récemment, Black Mirror, et nous sommes ravis de nous engager avec les fans de cette nouvelle manière, dans le contexte de ce monde très unique et captivant. «

Tales of The Walking Dead marquera le quatrième spin-off de TWD et suivra Fear The Walking Dead, qui diffuse actuellement sa septième saison, et la série limitée Walking Dead: World Beyond, qui diffuse actuellement sa deuxième et dernière saison. La série a été annoncée pour la première fois comme étant en développement en septembre 2020 lorsque AMC a confirmé que la saison 11 marquerait la dernière pour TWD. À l’époque, il a également été annoncé qu’un deuxième spin-off axé sur les personnages préférés des fans, Daryl Dixon et Carol Pelletier, était en préparation. The Walking Dead revient avec la saison 11, partie B en février.