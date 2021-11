Le spin-off de Macy ? Ce que les investisseurs doivent savoir sur une scission potentielle

Aujourd’hui a été une très bonne journée pour les investisseurs en Macy’s (NYSE :M). Actuellement, l’action de Macy’s est en hausse de plus de 20 % en raison de l’intérêt intense des investisseurs pour un éventuel spin-off de Macy’s. C’est-à-dire aussi intense qu’on pourrait s’y attendre pour un détaillant de grand magasin.

Notamment, Macy’s a annoncé des bénéfices bien meilleurs que prévu aujourd’hui. Les revenus et les bénéfices ont tous deux dépassé les estimations des analystes, propulsant ce titre à la hausse. La société a noté une croissance des ventes comparable de plus de 35%. Les analystes s’attendaient à une croissance d’un peu plus de 29% sur le chiffre d’affaires.

En fin de compte, ce battement était encore plus prononcé. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 1,23 $, contre des estimations de seulement 31 cents. En conséquence, de nombreux investisseurs optimistes sur l’action M restent confiants que cet environnement économique impressionnant pourra se poursuivre jusqu’au quatrième trimestre. La société a relevé ses attentes pour l’ensemble de l’année 2021, soutenant ce point de vue.

Cependant, il y a eu quelques autres bombes larguées au cours de ce rapport sur les bénéfices qui ont ajouté de l’huile à cet incendie. Plongeons-nous dans ce que les investisseurs regardent en ce moment avec Macy’s.

Les retombées potentielles de Macy’s et le marché numérique stimulent l’action M

Un rythme supérieur et inférieur ainsi qu’une augmentation des perspectives sont certainement suffisants pour que la plupart des actions connaissent une augmentation marquée de l’intérêt. Cependant, il y a un catalyseur supplémentaire que les investisseurs semblent surveiller avec Macy’s en ce moment.

La société a suggéré qu’elle pourrait envisager de lancer un marché numérique en 2022. Peu de détails ont été donnés sur ce à quoi ressemblerait ce marché numérique. Cependant, l’entreprise a noté qu’elle avait embauché une société de conseil Partenaires Alix pour revoir la structure de l’entreprise de Macy.

Ce que cela signifie n’est pas clair. Cependant, de nombreux investisseurs pensent que cela pourrait être une étape vers la restructuration de l’entreprise et la séparation des opérations numériques des magasins physiques de l’entreprise. Les investisseurs activistes vocaux ont fait pression sur la direction pour qu’elle prenne une telle décision. En conséquence, cela semble être un pas dans cette direction.

Certes, rien n’est figé. Et si quoi que ce soit, Macy’s en est encore aux étapes préliminaires de l’examen d’une telle décision. Cependant, les investisseurs semblent optimistes quant à la valeur qui pourrait être créée à partir d’une telle retombée. En conséquence, l’action M est à la mode aujourd’hui, ce qui est une surprise plutôt inhabituelle, mais bienvenue pour les investisseurs.

